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Додано: П'ят 08 жов, 2021 10:48
Додано: П'ят 08 жов, 2021 10:54
SEC одобрила ETF на акции ориентированных на биткоин компаний
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США одобрила заявку Volt Equity на запуск биржевого фонда (ETF), ориентированного на корзину акций компаний, «совершающих революцию в биткоин-индустрии».
В ближайшие недели инструмент получит листинг на фондовой бирже NYSE Arca под тикером BTCR. 80% от активов под управлением сформируют акции организаций, которые держат биткоин в качестве резервного актива либо получают большую часть своих доходов от добычи, кредитования или совершения транзакций с участием криптовалюты. Основатель Volt Equity Тэд Парк заявил, что в состав ETF войдут около 30 компаний, включая Tesla, Twitter, Square, Coinbase и PayPal. Volt Crypto Industry Revolution and Tech ETF не предполагает физическое приобретение биткоина. В августе эксперты Bloomberg прогнозировали, что SEC одобрит биткоин-ETF к концу октября.
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Востаннє редагувалось proftpd66 в П'ят 08 жов, 2021 10:55, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 08 жов, 2021 10:54
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Инвесторы считают биткоин более надежной защитой от инфляции, чем золото — JP Morgan
напомню для тех кто МБА не заканчивал.
защита от инфляции это доходность >2x чем инфляция
т.о. этот тренд может продлиться еще очень долго
Додано: П'ят 08 жов, 2021 11:09
Додано: П'ят 08 жов, 2021 11:28
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