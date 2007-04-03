Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 08 жов, 2021 10:48
Олежан написав: proftpd66 написав:
нету продавцов сейчас, может сегодня на 72к успеем сходить?
думаю 100к в этом году увидим
уже сегодня вечером
proftpd66
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 10:54
SEC одобрила ETF на акции ориентированных на биткоин компаний
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США одобрила заявку Volt Equity на запуск биржевого фонда (ETF), ориентированного на корзину акций компаний, «совершающих революцию в биткоин-индустрии».
В ближайшие недели инструмент получит листинг на фондовой бирже NYSE Arca под тикером BTCR. 80% от активов под управлением сформируют акции организаций, которые держат биткоин в качестве резервного актива либо получают большую часть своих доходов от добычи, кредитования или совершения транзакций с участием криптовалюты. Основатель Volt Equity Тэд Парк заявил, что в состав ETF войдут около 30 компаний, включая Tesla, Twitter, Square, Coinbase и PayPal. Volt Crypto Industry Revolution and Tech ETF не предполагает физическое приобретение биткоина. В августе эксперты Bloomberg прогнозировали, что SEC одобрит биткоин-ETF к концу октября.
Подробнее на
https://ru.ihodl.com/topnews/2021-10-08 ... -kompanij/
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proftpd66
в П'ят 08 жов, 2021 10:55, всього редагувалось 1 раз.
proftpd66
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 10:54
Инвесторы считают биткоин более надежной защитой от инфляции, чем золото — JP Morgan
напомню для тех кто МБА не заканчивал. защита от инфляции это доходность >2x чем инфляция т.о. этот тренд может продлиться еще очень долго
Олежан
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 11:09
proftpd66 написав:
нету продавцов сейчас, может сегодня на 72к успеем сходить?
Шортіть більше...
Так і до 100 доповземо...
Козак-характерник
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 11:28
proftpd66 написав:
словил шорт деда зашел по 55375 взял думаю что делать дальше
выбило проскальзыванием, потом я взял по 55900, но продал 55800. Не хватило мозгов
скажем честно. А не биржа виновата.
proftpd66
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 11:47
выставил лимитки на альты, подобрал бит, сол и еглд
spacemachine
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 14:07
Через 20 минут новости.Пристегнитесь)
2001
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 14:09
2001 написав:
Через 20 минут новости.Пристегнитесь)
поуши в зелени
к новостям готовы
Олежан
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 14:25
2001 не томите )
razor
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 14:36
razor написав: 2001
не томите )
Новости неоднозначные,так что считайте,что их не было)
2001
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