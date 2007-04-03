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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2771277227732774>
Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 10:48

  Олежан написав:
  proftpd66 написав:нету продавцов сейчас, может сегодня на 72к успеем сходить?

думаю 100к в этом году увидим


уже сегодня вечером
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 10:54

SEC одобрила ETF на акции ориентированных на биткоин компаний

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США одобрила заявку Volt Equity на запуск биржевого фонда (ETF), ориентированного на корзину акций компаний, «совершающих революцию в биткоин-индустрии».

В ближайшие недели инструмент получит листинг на фондовой бирже NYSE Arca под тикером BTCR. 80% от активов под управлением сформируют акции организаций, которые держат биткоин в качестве резервного актива либо получают большую часть своих доходов от добычи, кредитования или совершения транзакций с участием криптовалюты. Основатель Volt Equity Тэд Парк заявил, что в состав ETF войдут около 30 компаний, включая Tesla, Twitter, Square, Coinbase и PayPal. Volt Crypto Industry Revolution and Tech ETF не предполагает физическое приобретение биткоина. В августе эксперты Bloomberg прогнозировали, что SEC одобрит биткоин-ETF к концу октября.

Подробнее на https://ru.ihodl.com/topnews/2021-10-08 ... -kompanij/
Востаннє редагувалось proftpd66 в П'ят 08 жов, 2021 10:55, всього редагувалось 1 раз.
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 10:54

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Инвесторы считают биткоин более надежной защитой от инфляции, чем золото — JP Morgan

напомню для тех кто МБА не заканчивал.
защита от инфляции это доходность >2x чем инфляция


т.о. этот тренд может продлиться еще очень долго
Олежан
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 11:09

  proftpd66 написав:нету продавцов сейчас, может сегодня на 72к успеем сходить?

Шортіть більше... :) Так і до 100 доповземо... :)
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 11:28

  proftpd66 написав:словил шорт деда зашел по 55375 взял думаю что делать дальше


выбило проскальзыванием, потом я взял по 55900, но продал 55800. Не хватило мозгов :) :mrgreen: скажем честно. А не биржа виновата.
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 11:47

выставил лимитки на альты, подобрал бит, сол и еглд
spacemachine
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 14:07

Через 20 минут новости.Пристегнитесь)
2001
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 14:09

  2001 написав:Через 20 минут новости.Пристегнитесь)

поуши в зелени
к новостям готовы :shock:
Олежан
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 14:25

2001 не томите )
razor
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 14:36

  razor написав:2001 не томите )

Новости неоднозначные,так что считайте,что их не было)
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