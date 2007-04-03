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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2771277227732774
Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 15:01

я пытался торговать, но не смог взять позицию

загрузил скриншот

Есть определение:
"инструмент находится в канале"

Это значит что торговать им нельзя??

цена стоит в узком диапазоне сейчас. И торговать смысла нету.


я еще учусь.

Зображення
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 15:05

  2001 написав:
  razor написав:2001 не томите )

Новости неоднозначные,так что считайте,что их не было)



15:30 USD Уровень безработицы U6 (сент) 8,5% 8,8%
15:30 USD Уровень безработицы (сент) 4,8% 5,1% 5,2%
17:00 USD Объём товарных запасов на оптовых складах (м/м) 1,2%
17:00 USD Объем оптовых продаж (м/м) (авг) 1,0% 2,0%


вот эти новости еще будут. Я думаю, что тут главная новость что JP Morgan советовал брать крипту вместо золота :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 15:11

proftpd66
чувак, ты можешь перестать флудить своими сделками, на которые всем пофиг?
spacemachine
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 15:22

  spacemachine написав:proftpd66
чувак, ты можешь перестать флудить своими сделками, на которые всем пофиг?


хорошо. Точно всем пофиг? пару страниц назад кто-то винил биржу :lol: Что биржа виновата
proftpd66
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