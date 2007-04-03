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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 08 жов, 2021 15:01
я пытался торговать, но не смог взять позицию
загрузил скриншот
Есть определение:"инструмент находится в канале"
Это значит что торговать им нельзя??
цена стоит в узком диапазоне сейчас. И торговать смысла нету.
я еще учусь.
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proftpd66
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 15:05
2001 написав: razor написав:2001
не томите )
Новости неоднозначные,так что считайте,что их не было)
15:30 USD Уровень безработицы U6 (сент) 8,5% 8,8%
15:30 USD Уровень безработицы (сент) 4,8% 5,1% 5,2%
17:00 USD Объём товарных запасов на оптовых складах (м/м) 1,2%
17:00 USD Объем оптовых продаж (м/м) (авг) 1,0% 2,0%
вот эти новости еще будут. Я думаю, что тут главная новость что JP Morgan советовал брать крипту вместо золота
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proftpd66
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 15:11
proftpd66
чувак, ты можешь перестать флудить своими сделками, на которые всем пофиг?
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spacemachine
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 15:22
spacemachine написав:proftpd66
чувак, ты можешь перестать флудить своими сделками, на которые всем пофиг?
хорошо. Точно всем пофиг? пару страниц назад кто-то винил биржу
Что биржа виновата
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proftpd66
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 15:44
spacemachine написав:proftpd66
чувак, ты можешь перестать флудить своими сделками, на которые всем пофиг?
я хотел написать, что нельзя торговать когда инструмент находится в канале. Он хаотично ходит в одном диапазоне. Можно заработать ровно 0$. Либо минус 10$ или 10$ при торговли целый день.
10-летние растутhttps://www.investing.com/rates-bonds/u ... bond-yield
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proftpd66
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 16:04
2001 написав:
Через 20 минут новости.Пристегнитесь)
А я уж подумал, вы о добавлении Bakkt в Google Pay. Новость реально сильная. Возможно, не для спекуляций, но для проникновения крипты в систему привычных финансов - да
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 16:06
proftpd66 Пишите, не останавливайтесь.
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Dr_English
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 16:07
Dr_English написав:proftpd66
Пишите, не останавливайтесь.
уже нету что написать серьезного
Из каната цена ушла. В обед цена была в катале.
Выросли бонды, значит будет падать всё. И золото и крипта. Но как потом не знаюеще выросли бондыhttps://www.investing.com/rates-bonds/u ... bond-yield
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proftpd66
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