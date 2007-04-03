RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2772277327742775>
Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 15:01

я пытался торговать, но не смог взять позицию

загрузил скриншот

Есть определение:
"инструмент находится в канале"

Это значит что торговать им нельзя??

цена стоит в узком диапазоне сейчас. И торговать смысла нету.


я еще учусь.

Зображення
proftpd66
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 4372
З нами з: 22.12.16
Подякував: 345 раз.
Подякували: 226 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 15:05

  2001 написав:
  razor написав:2001 не томите )

Новости неоднозначные,так что считайте,что их не было)



15:30 USD Уровень безработицы U6 (сент) 8,5% 8,8%
15:30 USD Уровень безработицы (сент) 4,8% 5,1% 5,2%
17:00 USD Объём товарных запасов на оптовых складах (м/м) 1,2%
17:00 USD Объем оптовых продаж (м/м) (авг) 1,0% 2,0%


вот эти новости еще будут. Я думаю, что тут главная новость что JP Morgan советовал брать крипту вместо золота :)
proftpd66
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 4372
З нами з: 22.12.16
Подякував: 345 раз.
Подякували: 226 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 15:11

proftpd66
чувак, ты можешь перестать флудить своими сделками, на которые всем пофиг?
spacemachine
Аватар користувача
 
Повідомлень: 219
З нами з: 27.06.19
Подякував: 24 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 15:22

  spacemachine написав:proftpd66
чувак, ты можешь перестать флудить своими сделками, на которые всем пофиг?


хорошо. Точно всем пофиг? пару страниц назад кто-то винил биржу :lol: Что биржа виновата
proftpd66
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 4372
З нами з: 22.12.16
Подякував: 345 раз.
Подякували: 226 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 15:44

  spacemachine написав:proftpd66
чувак, ты можешь перестать флудить своими сделками, на которые всем пофиг?


я хотел написать, что нельзя торговать когда инструмент находится в канале. Он хаотично ходит в одном диапазоне. Можно заработать ровно 0$. Либо минус 10$ или 10$ при торговли целый день.

10-летние растут
https://www.investing.com/rates-bonds/u ... bond-yield
proftpd66
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 4372
З нами з: 22.12.16
Подякував: 345 раз.
Подякували: 226 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 16:04

  2001 написав:Через 20 минут новости.Пристегнитесь)


А я уж подумал, вы о добавлении Bakkt в Google Pay. Новость реально сильная. Возможно, не для спекуляций, но для проникновения крипты в систему привычных финансов - да
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11280
З нами з: 02.05.18
Подякував: 2587 раз.
Подякували: 5650 раз.
 
Профіль
16
8
3
Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 16:06

proftpd66 Пишите, не останавливайтесь.
Dr_English
 
Повідомлень: 263
З нами з: 22.03.14
Подякував: 573 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 16:07

  Dr_English написав:proftpd66 Пишите, не останавливайтесь.


уже нету что написать серьезного :)
Из каната цена ушла. В обед цена была в катале.

Выросли бонды, значит будет падать всё. И золото и крипта. Но как потом не знаю

еще выросли бонды
https://www.investing.com/rates-bonds/u ... bond-yield
proftpd66
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 4372
З нами з: 22.12.16
Подякував: 345 раз.
Подякували: 226 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 17:21

  Козак-характерник написав:
  Mirax написав:Десь так воно в процесі й вийде, рівні позиції лонг і шорт. Але мікроставками, щоб маніпулю вистачило тільки на морозиво. Бо на Ламборджіні вже не стане, нема ціни ліквідації. Хитрий план. :wink:

І знов Ви не врубалися в стратегію козака... :) Мова не про усереднення позицій, а про динамічну торгівлю, щоб 0,1 відсотка на протилежні позиції було, коли виделка велика. Наприклад, кєшу я лонХую по 476.67 на 0,1% відсоток від депо. Якщо на момент поставлю шорт, то рахуйте виделку. Зараз кєша вище 606,56. Просто в процесі, точки входу можуть змінюватися в ході торгівлі, а також загальна сума шорту/лонХу (від 0.1% до 1%). Простіше кажучи я можу шукати точки входу мікроставками, щоб набрати 1% на позицію - десять разів (10*0,1). Постійно в коридорі торгуючи мікроставками, я заробляю на морозиво і маю хедж проти різких коливань. Зайву кількість шортів/лонХів одразу розпродаю коли є прибуток мінімальний, щоб не виходило усереднення і виходив на вихлопі той самий 0,1%. В цілому, я не збираюся пропагувати свою стратегію. Мені достатньо того, що я заробляю на морозиво! :) Хто врубався в стратегію козака, може теж ласувати зі мною морозивом! Користуйтеся на здоровя! :D

П. С. Зайвих комісій немає. Навіть якщо б в мене лонХ позиції не було, так як я закрив би її з профітом, то відкриваючи потім шорт, мені все одно б довелося платити комісію. Є угода - є коміс полюбасу. Просто профіт я фіксую не баксами, а шортами чи лонХами. Загальна сума депо при цьому зростає в баксах. Врубайтеся! :)

yess
 
Повідомлень: 83
З нами з: 19.03.14
Подякував: 4 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 17:27

  Олежан написав:
  proftpd66 написав:нету продавцов сейчас, может сегодня на 72к успеем сходить?

думаю 100к в этом году увидим


Ты как всегда увидишь дырку от бублика,повесишь ее на стену и будешь пристально на нее смотреть,медитируя и приговаривая беспрерывно-шорт,я в шортах,надо зашортить,я зашортил,буду шортить,щорчу-верчу-запутать хочу,я в шорте,щас вшорчу,мне вшортили :lol: и так,до начала нового аниматорского сезона 2022,когда поедешь снова развлекать турецкого Абдурахмана в придорожном мотеле где то в трущобах Алании :mrgreen:
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1202
З нами з: 29.05.14
Подякував: 57 раз.
Подякували: 252 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2772277327742775>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: stm, warlamp і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 776, 777, 778
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7771 9666080
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 жов, 2021 17:55
ЛОБ
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 8372, 8373, 8374
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
83735 209568819
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 жов, 2021 17:39
Striker
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 69841
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (99079)
08.10.2021 19:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron