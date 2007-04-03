osafly написав:
Ты как всегда увидишь дырку от бублика,повесишь ее на стену и будешь пристально на нее смотреть,медитируя и приговаривая беспрерывно-шорт,я в шортах,надо зашортить,я зашортил,буду шортить,щорчу-верчу-запутать хочу,я в шорте,щас вшорчу,мне вшортили и так,до начала нового аниматорского сезона 2022,когда поедешь снова развлекать турецкого Абдурахмана в придорожном мотеле где то в трущобах Алании
я как раз ничего не шортил. Тут сказали по шортить, взял чтобы был убыток 3$, были проскальзывание битка и было 63$ убыток. Если взять лонг по 47k или по 49.7к или по 49.9, то стоп просто поставить в 50к$. Закроется прибылью или небольшим убытком.
а сейчас инструмент в канале стоит, может сходить в любую сторону.
По этому, если я управляю вселенной и я вождь вселенной. То я должен слушать, только себя!