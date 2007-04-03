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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2772277327742775
Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 17:33

  osafly написав:
  Олежан написав:
  proftpd66 написав:нету продавцов сейчас, может сегодня на 72к успеем сходить?

думаю 100к в этом году увидим


Ты как всегда увидишь дырку от бублика,повесишь ее на стену и будешь пристально на нее смотреть,медитируя и приговаривая беспрерывно-шорт,я в шортах,надо зашортить,я зашортил,буду шортить,щорчу-верчу-запутать хочу,я в шорте,щас вшорчу,мне вшортили :lol: и так,до начала нового аниматорского сезона 2022,когда поедешь снова развлекать турецкого Абдурахмана в придорожном мотеле где то в трущобах Алании :mrgreen:


я как раз ничего не шортил. Тут сказали по шортить, взял чтобы был убыток 3$, были проскальзывание битка и было 63$ убыток. Если взять лонг по 47k или по 49.7к или по 49.9, то стоп просто поставить в 50к$. Закроется прибылью или небольшим убытком.

а сейчас инструмент в канале стоит, может сходить в любую сторону.

По этому, если я управляю вселенной и я вождь вселенной. То я должен слушать, только себя! :lol: :lol:
proftpd66
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