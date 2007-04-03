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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2772277327742775
Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 17:33

  osafly написав:
  Олежан написав:
  proftpd66 написав:нету продавцов сейчас, может сегодня на 72к успеем сходить?

думаю 100к в этом году увидим


Ты как всегда увидишь дырку от бублика,повесишь ее на стену и будешь пристально на нее смотреть,медитируя и приговаривая беспрерывно-шорт,я в шортах,надо зашортить,я зашортил,буду шортить,щорчу-верчу-запутать хочу,я в шорте,щас вшорчу,мне вшортили :lol: и так,до начала нового аниматорского сезона 2022,когда поедешь снова развлекать турецкого Абдурахмана в придорожном мотеле где то в трущобах Алании :mrgreen:


я как раз ничего не шортил. Тут сказали по шортить, взял чтобы был убыток 3$, были проскальзывание битка и было 63$ убыток. Если взять лонг по 47k или по 49.7к или по 49.9, то стоп просто поставить в 50к$. Закроется прибылью или небольшим убытком.

а сейчас инструмент в канале стоит, может сходить в любую сторону.

По этому, если я управляю вселенной и я вождь вселенной. То я должен слушать, только себя! :lol: :lol:
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 18:58

  proftpd66 написав:
  spacemachine написав:proftpd66
чувак, ты можешь перестать флудить своими сделками, на которые всем пофиг?


хорошо. Точно всем пофиг? пару страниц назад кто-то винил биржу :lol: Что биржа виновата

мне не пофиг, а наоборот интересно.
так как я в этом неофит, то было бы хорошо что-то подчерпнуть, и может избежать граблей. зачастую уровень дискуссии слишком высок, а картинки - всегда картинки =)
razor
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 19:11

  Козак-характерник написав:
  Mirax написав:Десь так воно в процесі й вийде, рівні позиції лонг і шорт. Але мікроставками, щоб маніпулю вистачило тільки на морозиво. Бо на Ламборджіні вже не стане, нема ціни ліквідації. Хитрий план. :wink:

І знов Ви не врубалися в стратегію козака... :) Мова не про усереднення позицій, а про динамічну торгівлю, щоб 0,1 відсотка на протилежні позиції було, коли виделка велика. Наприклад, кєшу я лонХую по 476.67 на 0,1% відсоток від депо. Якщо на момент поставлю шорт, то рахуйте виделку. Зараз кєша вище 606,56. Просто в процесі, точки входу можуть змінюватися в ході торгівлі, а також загальна сума шорту/лонХу (від 0.1% до 1%). Простіше кажучи я можу шукати точки входу мікроставками, щоб набрати 1% на позицію - десять разів (10*0,1). Постійно в коридорі торгуючи мікроставками, я заробляю на морозиво і маю хедж проти різких коливань. Зайву кількість шортів/лонХів одразу розпродаю коли є прибуток мінімальний, щоб не виходило усереднення і виходив на вихлопі той самий 0,1%. В цілому, я не збираюся пропагувати свою стратегію. Мені достатньо того, що я заробляю на морозиво! :) Хто врубався в стратегію козака, може теж ласувати зі мною морозивом! Користуйтеся на здоровя! :D

П. С. Зайвих комісій немає. Навіть якщо б в мене лонХ позиції не було, так як я закрив би її з профітом, то відкриваючи потім шорт, мені все одно б довелося платити комісію. Є угода - є коміс полюбасу. Просто профіт я фіксую не баксами, а шортами чи лонХами. Загальна сума депо при цьому зростає в баксах. Врубайтеся! :)

Казак это называется сеточная торговля, она давно автоматизирована, даже на бинансе есть. долгосрочно будешь все равно в минусе
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 20:08

  proftpd66 написав:
  osafly написав:
  Олежан написав:думаю 100к в этом году увидим


Ты как всегда увидишь дырку от бублика,повесишь ее на стену и будешь пристально на нее смотреть,медитируя и приговаривая беспрерывно-шорт,я в шортах,надо зашортить,я зашортил,буду шортить,щорчу-верчу-запутать хочу,я в шорте,щас вшорчу,мне вшортили :lol: и так,до начала нового аниматорского сезона 2022,когда поедешь снова развлекать турецкого Абдурахмана в придорожном мотеле где то в трущобах Алании :mrgreen:


я как раз ничего не шортил. Тут сказали по шортить, взял чтобы был убыток 3$, были проскальзывание битка и было 63$ убыток.


К Вам-это не имело никакого отношения,присмотритесь внимательно.Наслаждайтесь жизнью.Все хорошо :lol:
osafly
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