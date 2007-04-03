proftpd66 написав:нету продавцов сейчас, может сегодня на 72к успеем сходить?
думаю 100к в этом году увидим
Ты как всегда увидишь дырку от бублика,повесишь ее на стену и будешь пристально на нее смотреть,медитируя и приговаривая беспрерывно-шорт,я в шортах,надо зашортить,я зашортил,буду шортить,щорчу-верчу-запутать хочу,я в шорте,щас вшорчу,мне вшортили и так,до начала нового аниматорского сезона 2022,когда поедешь снова развлекать турецкого Абдурахмана в придорожном мотеле где то в трущобах Алании
я как раз ничего не шортил. Тут сказали по шортить, взял чтобы был убыток 3$, были проскальзывание битка и было 63$ убыток. Если взять лонг по 47k или по 49.7к или по 49.9, то стоп просто поставить в 50к$. Закроется прибылью или небольшим убытком.
а сейчас инструмент в канале стоит, может сходить в любую сторону.
По этому, если я управляю вселенной и я вождь вселенной. То я должен слушать, только себя!
Mirax написав:Десь так воно в процесі й вийде, рівні позиції лонг і шорт. Але мікроставками, щоб маніпулю вистачило тільки на морозиво. Бо на Ламборджіні вже не стане, нема ціни ліквідації. Хитрий план.
І знов Ви не врубалися в стратегію козака... Мова не про усереднення позицій, а про динамічну торгівлю, щоб 0,1 відсотка на протилежні позиції було, коли виделка велика. Наприклад, кєшу я лонХую по 476.67 на 0,1% відсоток від депо. Якщо на момент поставлю шорт, то рахуйте виделку. Зараз кєша вище 606,56. Просто в процесі, точки входу можуть змінюватися в ході торгівлі, а також загальна сума шорту/лонХу (від 0.1% до 1%). Простіше кажучи я можу шукати точки входу мікроставками, щоб набрати 1% на позицію - десять разів (10*0,1). Постійно в коридорі торгуючи мікроставками, я заробляю на морозиво і маю хедж проти різких коливань. Зайву кількість шортів/лонХів одразу розпродаю коли є прибуток мінімальний, щоб не виходило усереднення і виходив на вихлопі той самий 0,1%. В цілому, я не збираюся пропагувати свою стратегію. Мені достатньо того, що я заробляю на морозиво! Хто врубався в стратегію козака, може теж ласувати зі мною морозивом! Користуйтеся на здоровя!
П. С. Зайвих комісій немає. Навіть якщо б в мене лонХ позиції не було, так як я закрив би її з профітом, то відкриваючи потім шорт, мені все одно б довелося платити комісію. Є угода - є коміс полюбасу. Просто профіт я фіксую не баксами, а шортами чи лонХами. Загальна сума депо при цьому зростає в баксах. Врубайтеся!
Казак это называется сеточная торговля, она давно автоматизирована, даже на бинансе есть. долгосрочно будешь все равно в минусе
Ты как всегда увидишь дырку от бублика,повесишь ее на стену и будешь пристально на нее смотреть,медитируя и приговаривая беспрерывно-шорт,я в шортах,надо зашортить,я зашортил,буду шортить,щорчу-верчу-запутать хочу,я в шорте,щас вшорчу,мне вшортили и так,до начала нового аниматорского сезона 2022,когда поедешь снова развлекать турецкого Абдурахмана в придорожном мотеле где то в трущобах Алании
я как раз ничего не шортил. Тут сказали по шортить, взял чтобы был убыток 3$, были проскальзывание битка и было 63$ убыток.
К Вам-это не имело никакого отношения,присмотритесь внимательно.Наслаждайтесь жизнью.Все хорошо
Mirax написав:Десь так воно в процесі й вийде, рівні позиції лонг і шорт. Але мікроставками, щоб маніпулю вистачило тільки на морозиво. Бо на Ламборджіні вже не стане, нема ціни ліквідації. Хитрий план.
І знов Ви не врубалися в стратегію козака... Мова не про усереднення позицій, а про динамічну торгівлю, щоб 0,1 відсотка на протилежні позиції було, коли виделка велика. Наприклад, кєшу я лонХую по 476.67 на 0,1% відсоток від депо. Якщо на момент поставлю шорт, то рахуйте виделку. Зараз кєша вище 606,56. Просто в процесі, точки входу можуть змінюватися в ході торгівлі, а також загальна сума шорту/лонХу (від 0.1% до 1%). Простіше кажучи я можу шукати точки входу мікроставками, щоб набрати 1% на позицію - десять разів (10*0,1). Постійно в коридорі торгуючи мікроставками, я заробляю на морозиво і маю хедж проти різких коливань. Зайву кількість шортів/лонХів одразу розпродаю коли є прибуток мінімальний, щоб не виходило усереднення і виходив на вихлопі той самий 0,1%. В цілому, я не збираюся пропагувати свою стратегію. Мені достатньо того, що я заробляю на морозиво! Хто врубався в стратегію козака, може теж ласувати зі мною морозивом! Користуйтеся на здоровя!
П. С. Зайвих комісій немає. Навіть якщо б в мене лонХ позиції не було, так як я закрив би її з профітом, то відкриваючи потім шорт, мені все одно б довелося платити комісію. Є угода - є коміс полюбасу. Просто профіт я фіксую не баксами, а шортами чи лонХами. Загальна сума депо при цьому зростає в баксах. Врубайтеся!
Казак это называется сеточная торговля, она давно автоматизирована, даже на бинансе есть. долгосрочно будешь все равно в минусе
есть взять в 2017 биток в лонг по 2.5к$ и закрыть сейчас, почему торговля убыточная?
если взять год назад по 7.5к и сейчас продать этот лонг, почему убыточная?
комиссию возьмет брокер, а почему убыточная?
и не надо каждый день тыкать в экран.
Востаннє редагувалось proftpd66 в П'ят 08 жов, 2021 22:49, всього редагувалось 1 раз.