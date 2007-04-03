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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2773277427752776
Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 23:20

я перезашел в солянку, и могу нивелировать проскальзование через стопа. -20$ и будет +20$. Я думаю что Китайцы погонят в низ на коррекцию!

вы с нами или против нас? кажется погонят на коррекцию??

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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 00:17

Аналитика и прогноз форекс на 8 - 11 октября 2021

БИТКОИН
https://www.youtube.com/watch?v=S-Q87wS1-KQ&t=1249s

второй вариант вроде реальный, уходим на коррекию
proftpd66
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