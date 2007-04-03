|
|
Криптовалюты , рынок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 08 жов, 2021 23:20
я перезашел в солянку, и могу нивелировать проскальзование через стопа. -20$ и будет +20$. Я думаю что Китайцы погонят в низ на коррекцию! вы с нами или против нас? кажется погонят на коррекцию??
-
proftpd66
-
1
-
- Повідомлень: 4377
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 345 раз.
- Подякували: 226 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Суб 09 жов, 2021 00:17
Аналитика и прогноз форекс на 8 - 11 октября 2021
БИТКОИНhttps://www.youtube.com/watch?v=S-Q87wS1-KQ&t=1249s
второй вариант вроде реальный, уходим на коррекию
-
proftpd66
-
1
-
- Повідомлень: 4377
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 345 раз.
- Подякували: 226 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|83740
|209593888
|
П'ят 08 жов, 2021 22:42
Прораб
|
|7771
|9679615
|
П'ят 08 жов, 2021 17:55
ЛОБ
|
|38
|69853
|