Mirax написав:Десь так воно в процесі й вийде, рівні позиції лонг і шорт. Але мікроставками, щоб маніпулю вистачило тільки на морозиво. Бо на Ламборджіні вже не стане, нема ціни ліквідації. Хитрий план.
І знов Ви не врубалися в стратегію козака... Мова не про усереднення позицій, а про динамічну торгівлю, щоб 0,1 відсотка на протилежні позиції було, коли виделка велика. Наприклад, кєшу я лонХую по 476.67 на 0,1% відсоток від депо. Якщо на момент поставлю шорт, то рахуйте виделку.
Шорт на сумму лонга фактически закрывает позицию. После этого не важно, куда пойдёт рынок, профит фактически зафиксирован, можно в любой момент закрыть оба по рынку. Но если мы ждём движ вниз, зачем держать открытый лонг? Закрываем его полностью или частично.
Зараз кєша вище 606,56. Просто в процесі, точки входу можуть змінюватися в ході торгівлі, а також загальна сума шорту/лонХу (від 0.1% до 1%). Простіше кажучи я можу шукати точки входу мікроставками, щоб набрати 1% на позицію - десять разів (10*0,1).
Да сколько угодно раз, фактически усреднение в ту или другую сторону. Если уверены в направлении движения, берём начальный лонг или шорт, дальше добираем/усредняем позицию и постепенно закрываем в профит. Или вылетаем по стопу и сидим на заборе, потому что яйца мелкие, а не большие и храбрые.