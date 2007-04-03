Mirax написав:Десь так воно в процесі й вийде, рівні позиції лонг і шорт. Але мікроставками, щоб маніпулю вистачило тільки на морозиво. Бо на Ламборджіні вже не стане, нема ціни ліквідації. Хитрий план.
І знов Ви не врубалися в стратегію козака... Мова не про усереднення позицій, а про динамічну торгівлю, щоб 0,1 відсотка на протилежні позиції було, коли виделка велика. Наприклад, кєшу я лонХую по 476.67 на 0,1% відсоток від депо. Якщо на момент поставлю шорт, то рахуйте виделку.
Шорт на сумму лонга фактически закрывает позицию. После этого не важно, куда пойдёт рынок, профит фактически зафиксирован, можно в любой момент закрыть оба по рынку. Но если мы ждём движ вниз, зачем держать открытый лонг? Закрываем его полностью или частично.
Зараз кєша вище 606,56. Просто в процесі, точки входу можуть змінюватися в ході торгівлі, а також загальна сума шорту/лонХу (від 0.1% до 1%). Простіше кажучи я можу шукати точки входу мікроставками, щоб набрати 1% на позицію - десять разів (10*0,1).
Да сколько угодно раз, фактически усреднение в ту или другую сторону. Если уверены в направлении движения, берём начальный лонг или шорт, дальше добираем/усредняем позицию и постепенно закрываем в профит. Или вылетаем по стопу и сидим на заборе, потому что яйца мелкие, а не большие и храбрые.
Я включил в список своих монет CTSI(Кортези).Ты упоминал её, что думаешь по ней.Фундамент охрененно перспективный, типа Матика.
что думаю, ну до 31го октября будет подключен делегированный стейкинг, работают с everstake с недавнего времени. сейчас идет бета-тест mainnet. проект схож с матиком, ты верно заметил. работают под линукс, вроде как уникальны в этом плане, но тут я не уверен. команда очень активная, все делает в сроки и много, недавно наняли нового директора по маркетингу, комьюнити тоже быстро растет, в проекте сооснователь иоты. эфир 2.0 сильно увеличит потенциал проекта, но это прям слишком далекое будущее. больше ничего сказать не могу, прям глубоко я его не анализировал, как ты кипер, например. торгуется на малых обьемах, но стабильно резко пампят раз в 1-2 месяца после накопления. думаю под такие новости скоро как раз таки ее и пампанут, планирую подобрать по 57-59, но может подберу и от текущих, сейчас как раз там что-то намечается. что думаешь про биток?
Востаннє редагувалось spacemachine в Суб 09 жов, 2021 16:32, всього редагувалось 1 раз.
phantom_systems написав:Пока что закрыл половину зека по 127, эоса по 4,8 и трона по 0,1. Думаю, альты ещё могут дать 10-20 процентов за счёт отложенного роста, затем всё уйдёт на коррекцию. Какой-то вялый движ.
обычно когда биток стоит, то альта растет. ZEC пойдет на 170 по любому.