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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 09 жов, 2021 16:54
proftpd66 написав: phantom_systems написав:
Пока что закрыл половину зека по 127, эоса по 4,8 и трона по 0,1. Думаю, альты ещё могут дать 10-20 процентов за счёт отложенного роста, затем всё уйдёт на коррекцию. Какой-то вялый движ.
обычно когда биток стоит, то альта растет. ZEC пойдет на 170 по любому.
Если деда сейчас уронят, всё это гуано, не успев толком отрасти, полетит со свистом на очередное дно. Зек в начале года по 60 торговался, когда дед уже выше 30к ушёл. Сейчас соотношение почти такое же, но взрывной рост по деду сомнителен, а альты на вид никакие.
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Додано: Суб 09 жов, 2021 17:02
phantom_systems написав: proftpd66 написав: phantom_systems написав:
Пока что закрыл половину зека по 127, эоса по 4,8 и трона по 0,1. Думаю, альты ещё могут дать 10-20 процентов за счёт отложенного роста, затем всё уйдёт на коррекцию. Какой-то вялый движ.
обычно когда биток стоит, то альта растет. ZEC пойдет на 170 по любому.
Если деда сейчас уронят, всё это гуано, не успев толком отрасти, полетит со свистом на очередное дно. Зек в начале года по 60 торговался, когда дед уже выше 30к ушёл. Сейчас соотношение почти такое же, но взрывной рост по деду сомнителен, а альты на вид никакие.
ZEC платил очень много майнерам, был халвинг в этом году, когда биток был 63-67к то зек был 330-360
сейчас биток закрепился на перехай 55к, попробует тестить 57к. Пик битка близко
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Додано: Суб 09 жов, 2021 17:11
Зек одну неделю в мае болтался у 300, тогда бутериум около 4к был. Где сейчас зек и где бутериум.
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phantom_systems
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Додано: Суб 09 жов, 2021 17:20
phantom_systems написав:
Зек одну неделю в мае болтался у 300, тогда бутериум около 4к был. Где сейчас зек и где бутериум.
ладно, с точки зрения психологии, каждый сам должен решить. Желаю удачи.
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Додано: Суб 09 жов, 2021 17:25
phantom_systems написав:
Зек одну неделю в мае болтался у 300, тогда бутериум около 4к был. Где сейчас зек и где бутериум.
у зека добыча раньше была высокая, не слежу как сейчас - но если не изменяет память в 2017 году на хайпе было меньше 2 млн монет в обороте, то сейчас 12 млн.
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Zebra
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Додано: Суб 09 жов, 2021 17:27
Zebra написав: phantom_systems написав:
Зек одну неделю в мае болтался у 300, тогда бутериум около 4к был. Где сейчас зек и где бутериум.
у зека добыча раньше была высокая, не слежу как сейчас - но если не изменяет память в 2017 году на хайпе было меньше 2 млн монет в обороте, то сейчас 12 млн.
даже не смотря на это, такую старую монета начали пампить в этом году. Любая монеты может вырасти.
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Додано: Суб 09 жов, 2021 17:36
Похоже биток намылился вниз
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Додано: Суб 09 жов, 2021 17:50
2001 написав:
Похоже биток намылился вниз
был перехай на 55к. И он стоит. Кажется что будет там стоят долго
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proftpd66
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Додано: Суб 09 жов, 2021 18:58
proftpd66 написав:
2001 написав:
Похоже биток намылился вниз
был перехай на 55к. И он стоит. Кажется что будет там стоят долго
Я далеко не загадываю.Главное переставить стоп в безубыток,а дальше будь что будет)
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Додано: Суб 09 жов, 2021 19:29
Думаю, с чего бы эос внезапно оживился. Так и есть, твит Буллиша с видосом, на котором два главклована внушают типа инвесторам о светлом криптобудущем на их пока ещё не запущенной обменке.
Знаете, в чём идиотизм ситуации? Это старый видос, они его ещё 9 июля запилили. Видимо, больше сказать нечего и показать тоже. С таким подходом к делу их обменка сфэйлится вместе с эосом.
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phantom_systems
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