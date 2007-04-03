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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 09 жов, 2021 20:11
В мае 2020 года, если не изменяет память, тезера было 9 млрд. В мае 2021 уже 65 млрд или около того. Плюс в остальные стейблы залили еще 30-35 млрд за тот же период.
С мая 2021 по сегодняшний день в стейблкоины заливают крохи. Нет топлива - нет буллрана.
Но я биток зарекся шортить. В него могут из альтов переливаться. В январе доминация доходила до почти 70%
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