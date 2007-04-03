RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2775277627772778
Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 20:11

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

В мае 2020 года, если не изменяет память, тезера было 9 млрд. В мае 2021 уже 65 млрд или около того. Плюс в остальные стейблы залили еще 30-35 млрд за тот же период.

С мая 2021 по сегодняшний день в стейблкоины заливают крохи. Нет топлива - нет буллрана.

Но я биток зарекся шортить. В него могут из альтов переливаться. В январе доминация доходила до почти 70%
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10435
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1467 раз.
Подякували: 2079 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 20:47

  2001 написав:
  proftpd66 написав:
  2001 написав:Похоже биток намылился вниз


был перехай на 55к. И он стоит. Кажется что будет там стоят долго

Я далеко не загадываю.Главное переставить стоп в безубыток,а дальше будь что будет)



может быть проскальзывание
proftpd66
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 4387
З нами з: 22.12.16
Подякував: 345 раз.
Подякували: 226 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 21:02

  phantom_systems написав:Думаю, с чего бы эос внезапно оживился. Так и есть, твит Буллиша с видосом, на котором два главклована внушают типа инвесторам о светлом криптобудущем на их пока ещё не запущенной обменке.


Шел 2025 год,биткоин стоил 250К,EOS как гауно в проруби,по прежнему болтался туды-сюды и никак не мог преодолеть сопротивление в 6$.Инвесторы сидели лысые на всех частях тела и фиолетовые от злости,с красными и напряженными рожами,это их особенно выделяло от радостных владельцев эфира,беззаботных держателей ДОТа с Линком и даже немного неадекватные холдеры Рипла,были более пох...истичнее и веселее :lol: По прежнему обещали запустить биржу Хулишь,к 2030году и убить эфир как монету к 2050году-это была дорожная карта команды наркоманов,оставшихся к этому времени для поддержания "штанов мегапроекта" :mrgreen:
Востаннє редагувалось osafly в Суб 09 жов, 2021 21:06, всього редагувалось 1 раз.
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1204
З нами з: 29.05.14
Подякував: 57 раз.
Подякували: 254 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 21:43

  proftpd66 написав:
может быть проскальзывание

Это понятно.Тут уж плечо не надо брать)
2001
 
Повідомлень: 1374
З нами з: 28.10.08
Подякував: 76 раз.
Подякували: 91 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 21:45

  2001 написав:
  proftpd66 написав:
может быть проскальзывание

Это понятно.Тут уж плечо не надо брать)


если поставить большую сумму, то биржа может перестать работать... Стремно много денег на биржу ставить.
proftpd66
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 4387
З нами з: 22.12.16
Подякував: 345 раз.
Подякували: 226 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 22:00

может быть проскальзывание


Проскальзывание это когда цена упала а стоп ордер остался. У Вас стопы срабатывают, но по цене сильно ниже, чем вы выставили. Так бывает если ставить стоп по маркету - вот он вас и протаскивает до самого низа. Выбирайте обычный стоп-лимит, ставьте 2 цены с зазором и никуда он не проскользнет.
Stokolos
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14
З нами з: 09.08.17
Подякував: 6 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 22:05

  Stokolos написав:
может быть проскальзывание


Проскальзывание это когда цена упала а стоп ордер остался. У Вас стопы срабатывают, но по цене сильно ниже, чем вы выставили. Так бывает если ставить стоп по маркету - вот он вас и протаскивает до самого низа. Выбирайте обычный стоп-лимит, ставьте 2 цены с зазором и никуда он не проскользнет.

со стоп-лимитом есть еще один фокус - зазор можно делать отрицательным.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10435
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1467 раз.
Подякували: 2079 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 22:09

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

GBTC продается с все большим и большим дисконтом
https://ycharts.com/companies/GBTC/disc ... ium_to_nav
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10435
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1467 раз.
Подякували: 2079 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 22:10

  Stokolos написав:
может быть проскальзывание


Проскальзывание это когда цена упала а стоп ордер остался. У Вас стопы срабатывают, но по цене сильно ниже, чем вы выставили. Так бывает если ставить стоп по маркету - вот он вас и протаскивает до самого низа. Выбирайте обычный стоп-лимит, ставьте 2 цены с зазором и никуда он не проскользнет.


Спасибо. Думал про это. Но если не по маркету, бывает какие-то миллионеры специально сбивают цену за "каналом" ценs, (то есть специально цену снижают чтобы сбить стопы) и стоп сработает не по маркеру, но срабатывает почти всегда.

Но если цена очень сильно изменится, то на сколько я знаю проскальзывание все равно возможно. EUR/USD отваливался так резко 1 раз за 3 года, что не было видно цена на графике, цены вообще не было.
proftpd66
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 4387
З нами з: 22.12.16
Подякував: 345 раз.
Подякували: 226 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 2775277627772778
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot] і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 8374, 8375, 8376
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
83754 209687741
Переглянути останнє повідомлення
Суб 09 жов, 2021 21:55
V2
Валютный рынок в мире 1 ... 776, 777, 778
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7771 9752917
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 жов, 2021 17:55
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 69871
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (99118)
09.10.2021 23:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.