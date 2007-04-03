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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 09 жов, 2021 20:11
В мае 2020 года, если не изменяет память, тезера было 9 млрд. В мае 2021 уже 65 млрд или около того. Плюс в остальные стейблы залили еще 30-35 млрд за тот же период.
С мая 2021 по сегодняшний день в стейблкоины заливают крохи. Нет топлива - нет буллрана.
Но я биток зарекся шортить. В него могут из альтов переливаться. В январе доминация доходила до почти 70%
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Додано: Суб 09 жов, 2021 20:47
2001 написав: proftpd66 написав:
2001 написав:
Похоже биток намылился вниз
был перехай на 55к. И он стоит. Кажется что будет там стоят долго
Я далеко не загадываю.Главное переставить стоп в безубыток,а дальше будь что будет)
может быть проскальзывание
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proftpd66
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Додано: Суб 09 жов, 2021 21:02
phantom_systems написав:
Думаю, с чего бы эос внезапно оживился. Так и есть, твит Буллиша с видосом, на котором два главклована внушают типа инвесторам о светлом криптобудущем на их пока ещё не запущенной обменке.
Шел 2025 год,биткоин стоил 250К,EOS как гауно в проруби,по прежнему болтался туды-сюды и никак не мог преодолеть сопротивление в 6$.Инвесторы сидели лысые на всех частях тела и фиолетовые от злости,с красными и напряженными рожами,это их особенно выделяло от радостных владельцев эфира,беззаботных держателей ДОТа с Линком и даже немного неадекватные холдеры Рипла,были более пох...истичнее и веселее
По прежнему обещали запустить биржу Хулишь,к 2030году и убить эфир как монету к 2050году-это была дорожная карта команды наркоманов,оставшихся к этому времени для поддержания "штанов мегапроекта"
Востаннє редагувалось osafly
в Суб 09 жов, 2021 21:06, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 09 жов, 2021 21:43
proftpd66 написав:
может быть проскальзывание
Это понятно.Тут уж плечо не надо брать)
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2001
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Додано: Суб 09 жов, 2021 21:45
2001 написав: proftpd66 написав:
может быть проскальзывание
Это понятно.Тут уж плечо не надо брать)
если поставить большую сумму, то биржа может перестать работать... Стремно много денег на биржу ставить.
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proftpd66
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Додано: Суб 09 жов, 2021 22:00
может быть проскальзывание
Проскальзывание это когда цена упала а стоп ордер остался. У Вас стопы срабатывают, но по цене сильно ниже, чем вы выставили. Так бывает если ставить стоп по маркету - вот он вас и протаскивает до самого низа. Выбирайте обычный стоп-лимит, ставьте 2 цены с зазором и никуда он не проскользнет.
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Stokolos
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Додано: Суб 09 жов, 2021 22:05
Stokolos написав:
может быть проскальзывание
Проскальзывание это когда цена упала а стоп ордер остался. У Вас стопы срабатывают, но по цене сильно ниже, чем вы выставили. Так бывает если ставить стоп по маркету - вот он вас и протаскивает до самого низа. Выбирайте обычный стоп-лимит, ставьте 2 цены с зазором и никуда он не проскользнет.
со стоп-лимитом есть еще один фокус - зазор можно делать отрицательным.
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Zebra
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Додано: Суб 09 жов, 2021 22:09
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Додано: Суб 09 жов, 2021 22:10
Stokolos написав:
может быть проскальзывание
Проскальзывание это когда цена упала а стоп ордер остался. У Вас стопы срабатывают, но по цене сильно ниже, чем вы выставили. Так бывает если ставить стоп по маркету - вот он вас и протаскивает до самого низа. Выбирайте обычный стоп-лимит, ставьте 2 цены с зазором и никуда он не проскользнет.
Спасибо. Думал про это. Но если не по маркету, бывает какие-то миллионеры специально сбивают цену за "каналом" ценs, (то есть специально цену снижают чтобы сбить стопы) и стоп сработает не по маркеру, но срабатывает почти всегда.
Но если цена очень сильно изменится, то на сколько я знаю проскальзывание все равно возможно. EUR/USD отваливался так резко 1 раз за 3 года, что не было видно цена на графике, цены вообще не было.
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proftpd66
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