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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2776277727782779
Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 23:19

  proftpd66 написав:
  2001 написав:
  proftpd66 написав:
может быть проскальзывание

Это понятно.Тут уж плечо не надо брать)


если поставить большую сумму, то биржа может перестать работать... Стремно много денег на биржу ставить.

Торгуйте на американских биржах,они никуда не денутся)
2001
 
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