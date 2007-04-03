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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2776277727782779
Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 23:19

  proftpd66 написав:
  2001 написав:
  proftpd66 написав:
может быть проскальзывание

Это понятно.Тут уж плечо не надо брать)


если поставить большую сумму, то биржа может перестать работать... Стремно много денег на биржу ставить.

Торгуйте на американских биржах,они никуда не денутся)
2001
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 11:35

  Zebra написав:GBTC продается с все большим и большим дисконтом
https://ycharts.com/companies/GBTC/disc ... ium_to_nav

а что дает этот показатель, когда в комбинации с росто дисконта, цена битка растет и растет? при цене 40к тоже был дисконт.
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 11:39

  DmitryK написав:
  Zebra написав:GBTC продается с все большим и большим дисконтом
https://ycharts.com/companies/GBTC/disc ... ium_to_nav

а что дает этот показатель, когда в комбинации с росто дисконта, цена битка растет и растет? при цене 40к тоже был дисконт.

дает информацию о том, что при каждой негативной новости биток сразу же пускает кровавую соплю, институционалы уже не откупают его так, как откупают любой дисконт на фондовом рынке.

Кстати, еще один звоночек к развороту рынка - usdt к гривне упал ниже реального курса. Хомяки предпочитают забрать свои деньги.
Zebra
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  #<1 ... 2776277727782779
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