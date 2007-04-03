spacemachine написав:

Кучинелли написав: spacemachine



Я включил в список своих монет CTSI(Кортези).Ты упоминал её, что думаешь по ней.Фундамент охрененно перспективный, типа Матика.

Я включил в список своих монет CTSI(Кортези).Ты упоминал её, что думаешь по ней.Фундамент охрененно перспективный, типа Матика.

что думаю, ну до 31го октября будет подключен делегированный стейкинг, работают с everstake с недавнего времени. сейчас идет бета-тест mainnet. проект схож с матиком, ты верно заметил. работают под линукс, вроде как уникальны в этом плане, но тут я не уверен. команда очень активная, все делает в сроки и много, недавно наняли нового директора по маркетингу, комьюнити тоже быстро растет, в проекте сооснователь иоты. эфир 2.0 сильно увеличит потенциал проекта, но это прям слишком далекое будущее. больше ничего сказать не могу, прям глубоко я его не анализировал, как ты кипер, например. торгуется на малых обьемах, но стабильно резко пампят раз в 1-2 месяца после накопления. думаю под такие новости скоро как раз таки ее и пампанут, планирую подобрать по 57-59, но может подберу и от текущих, сейчас как раз там что-то намечается. что думаешь про биток?