Торгуйте на американских биржах,они никуда не денутся)
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 09 жов, 2021 23:19
Додано: Нед 10 жов, 2021 11:35
а что дает этот показатель, когда в комбинации с росто дисконта, цена битка растет и растет? при цене 40к тоже был дисконт.
Додано: Нед 10 жов, 2021 11:39
дает информацию о том, что при каждой негативной новости биток сразу же пускает кровавую соплю, институционалы уже не откупают его так, как откупают любой дисконт на фондовом рынке.
Кстати, еще один звоночек к развороту рынка - usdt к гривне упал ниже реального курса. Хомяки предпочитают забрать свои деньги.
Додано: Нед 10 жов, 2021 12:04
Я на одном пампе хорошо проехал. прям оказался за компом в момент при недавнем выбросе до 72, по 71,5 нажал кнопку.перезашёл дешевле.По битку вероятность вниз больше чем вверх.Уже пора бы.Но коррекция до 51-52 не глубже. если чёрных лебедей не выползет.Соотв всё альтище туда же кто на сколько свалится.Рост сомнителен, на 4х ч пробили трендовую и ретестнули, двойная вершина, диверы.Только ММ може исскукственно толпу дальше дурить.
Додано: Нед 10 жов, 2021 13:06
Додано: Нед 10 жов, 2021 13:26
10.10.2021 06:00 Курс: 1 BTC = 55 000 USD
Sell 0,18753 BTC;
Buy 10298 USD (з комісією).
Стан рахунку.
Дата.Час; Курс BTC/USD; BTC; USD; BTC(сума); USD(сума); BTC/Всього(%);
22.04.2021.12:00; 55 000; 0,4571; 29 860; 1,0000; 55 000; 45,7%;
31.07.2021.00:00; 41 000; 0,5062; 25 242; 1,1189; 46 098; 45,2%;
10.10.2021.06:00; 55 000; 0,3187; 35 540; 0,9649; 53 067; 33,0%.
Ось реальна торгівля, в якій була допущена одна, але суттєва помилка, про яку писав 2 липня і яку виправив, як тепер видно, в дуже невдалий час і, як наслідок, майже за півроку при тому ж курсі спуск з 55 000 до 53 067 USD, тобто -2000 USD або -3,5%
Додано: Нед 10 жов, 2021 16:06
На куне сейчас USDT 26,35. Впервые за пол года курс ниже, а разница была больше 5%.
Но с каких пор хомяки начали двигать рынок. К примеру всю прошлую зиму курс на USDT был существенно ниже доллара, что не мешало биткоину расти.
Додано: Нед 10 жов, 2021 18:24
Хомяки все поголовно разбагатели и обвалили курс Тизера,теперь у всех этого тизера-просто завались,девать некуда,а новых лохов-жаждущих накупиться какашками-нет,как и старых,желающих именно сейчас входить в рынок.Китам становится все труднее и труднее дрюкать хомок,пора придумать нечно экстроординарное,чтоб глазки загорелись-ручонки зачесались и полезли по карманам мелочь считать в надежде на иксы и богатсво.Набрал попкорна,сижу-развлекаюсь,идет этот рынок нафиг.Полтора года бычки-это уже черезчур...Рынок стал каким то усыпляюще однобоким..Чпокать будут быстро и молниеносно,разденут догола за пару торговых сессий и укатают альту в пол,как всегда.Март 2020-скоро,to bo continued! На доминации 57% и выше,можно будет думать об начале открытия длинных и инвест позиций.
Додано: Нед 10 жов, 2021 19:38
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