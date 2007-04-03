|
|
|
Криптовалюты , рынок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 09 жов, 2021 23:19
proftpd66 написав: 2001 написав: proftpd66 написав:
может быть проскальзывание
Это понятно.Тут уж плечо не надо брать)
если поставить большую сумму, то биржа может перестать работать... Стремно много денег на биржу ставить.
Торгуйте на американских биржах,они никуда не денутся)
-
2001
-
-
- Повідомлень: 1375
- З нами з: 28.10.08
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 91 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 10 жов, 2021 11:35
а что дает этот показатель, когда в комбинации с росто дисконта, цена битка растет и растет? при цене 40к тоже был дисконт.
-
DmitryK
-
-
- Повідомлень: 793
- З нами з: 24.05.08
- Подякував: 37 раз.
- Подякували: 182 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 10 жов, 2021 11:39
DmitryK написав:
а что дает этот показатель, когда в комбинации с росто дисконта, цена битка растет и растет? при цене 40к тоже был дисконт.
дает информацию о том, что при каждой негативной новости биток сразу же пускает кровавую соплю, институционалы уже не откупают его так, как откупают любой дисконт на фондовом рынке.
Кстати, еще один звоночек к развороту рынка - usdt к гривне упал ниже реального курса. Хомяки предпочитают забрать свои деньги.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 10437
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1467 раз.
- Подякували: 2079 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 10 жов, 2021 12:04
spacemachine написав: Кучинелли написав:spacemachine
Я включил в список своих монет CTSI(Кортези).Ты упоминал её, что думаешь по ней.Фундамент охрененно перспективный, типа Матика.
что думаю, ну до 31го октября будет подключен делегированный стейкинг, работают с everstake с недавнего времени. сейчас идет бета-тест mainnet. проект схож с матиком, ты верно заметил. работают под линукс, вроде как уникальны в этом плане, но тут я не уверен. команда очень активная, все делает в сроки и много, недавно наняли нового директора по маркетингу, комьюнити тоже быстро растет, в проекте сооснователь иоты. эфир 2.0 сильно увеличит потенциал проекта, но это прям слишком далекое будущее. больше ничего сказать не могу, прям глубоко я его не анализировал, как ты кипер, например. торгуется на малых обьемах, но стабильно резко пампят раз в 1-2 месяца после накопления. думаю под такие новости скоро как раз таки ее и пампанут, планирую подобрать по 57-59, но может подберу и от текущих, сейчас как раз там что-то намечается. что думаешь про биток?
Я на одном пампе хорошо проехал. прям оказался за компом в момент при недавнем выбросе до 72, по 71,5 нажал кнопку.перезашёл дешевле.По битку вероятность вниз больше чем вверх.Уже пора бы.Но коррекция до 51-52 не глубже. если чёрных лебедей не выползет.Соотв всё альтище туда же кто на сколько свалится.Рост сомнителен, на 4х ч пробили трендовую и ретестнули, двойная вершина, диверы.Только ММ може исскукственно толпу дальше дурить.
-
Кучинелли
-
-
- Повідомлень: 835
- З нами з: 30.11.17
- Подякував: 143 раз.
- Подякували: 253 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 10 жов, 2021 13:06
Zebra написав:
Кстати, еще один звоночек к развороту рынка - usdt к гривне упал ниже реального курса. Хомяки предпочитают забрать свои деньги.
Ещё нет, на Bestchange тезер берут по 26,8. Наличный бакс можно по 26,4 взять.
-
phantom_systems
-
-
- Повідомлень: 1786
- З нами з: 14.04.15
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 352 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 10 жов, 2021 13:26
10.10.2021 06:00 Курс: 1 BTC = 55 000 USD
Sell 0,18753 BTC;
Buy 10298 USD (з комісією).
Стан рахунку.
Дата.Час; Курс BTC/USD; BTC; USD; BTC(сума); USD(сума); BTC/Всього(%);
22.04.2021.12:00; 55 000; 0,4571; 29 860; 1,0000; 55 000; 45,7%;
31.07.2021.00:00; 41 000; 0,5062; 25 242; 1,1189; 46 098; 45,2%;
10.10.2021.06:00; 55 000; 0,3187; 35 540; 0,9649; 53 067; 33,0%.
Ось реальна торгівля, в якій була допущена одна, але суттєва помилка, про яку писав 2 липня і яку виправив, як тепер видно, в дуже невдалий час і, як наслідок, майже за півроку при тому ж курсі спуск з 55 000 до 53 067 USD, тобто -2000 USD або -3,5%
-
Цифра
-
-
- Повідомлень: 62
- З нами з: 22.04.21
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 20 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 10 жов, 2021 16:06
На куне сейчас USDT 26,35. Впервые за пол года курс ниже, а разница была больше 5%.
Но с каких пор хомяки начали двигать рынок. К примеру всю прошлую зиму курс на USDT был существенно ниже доллара, что не мешало биткоину расти.
-
Бывалый
-
-
- Повідомлень: 1616
- З нами з: 10.09.11
- Подякував: 505 раз.
- Подякували: 504 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 10 жов, 2021 18:24
Бывалый написав:
На куне сейчас USDT 26,35. Впервые за пол года курс ниже, а разница была больше 5%.
Хомяки все поголовно разбагатели и обвалили курс Тизера,теперь у всех этого тизера-просто завались,девать некуда,а новых лохов-жаждущих накупиться какашками-нет,как и старых,желающих именно сейчас входить в рынок.Китам становится все труднее и труднее дрюкать хомок,пора придумать нечно экстроординарное,чтоб глазки загорелись-ручонки зачесались и полезли по карманам мелочь считать в надежде на иксы и богатсво.Набрал попкорна,сижу-развлекаюсь,идет этот рынок нафиг.Полтора года бычки-это уже черезчур...Рынок стал каким то усыпляюще однобоким..Чпокать будут быстро и молниеносно,разденут догола за пару торговых сессий и укатают альту в пол,как всегда.Март 2020-скоро,to bo continued! На доминации 57% и выше,можно будет думать об начале открытия длинных и инвест позиций.
-
osafly
-
-
- Повідомлень: 1205
- З нами з: 29.05.14
- Подякував: 57 раз.
- Подякували: 254 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 10 жов, 2021 19:38
osafly написав:
Чпокать будут быстро и молниеносно,разденут догола за пару торговых сессий и укатают альту в пол,как всегда.
Чпок!
Вай-вай!!!
-
Козак-характерник
-
2
-
- Повідомлень: 29625
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 2106 раз.
- Подякували: 2211 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 10 жов, 2021 19:42
Бывалый написав:
На куне сейчас USDT 26,35. Впервые за пол года курс ниже, а разница была больше 5%.
Но с каких пор хомяки начали двигать рынок. К примеру всю прошлую зиму курс на USDT был существенно ниже доллара, что не мешало биткоину расти.
Если хомяк перестал брать, и выпрыгивает из битка, эфира, рипла и всего остального, проще устроить слив и заставить его усредняться криптомусором.
Хотя украинский хомяк влияет на мирове криптоказино в пределах погрешности.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 10437
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1467 раз.
- Подякували: 2079 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|83775
|209793522
|
|
|7771
|9842334
|
П'ят 08 жов, 2021 17:55
ЛОБ
|
|38
|69892
|
|