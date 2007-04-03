proftpd66 скачай Lightshot, 5 секунд дела, и вырезай скрины ссылками, если так хочешь их постить, плз. твои бесконечные посты на пол страницы бесят и тебе на это прямо указали. прога удобная, скидывай сколько хочешь ссылками, но людям не мешай.
spacemachine написав: скидывай сколько хочешь ссылками, но людям не мешай.
На кой ... вообще свои сделки сюда скидывать?? Кому это интересно?? Не,ну конечно знаю одного "любопытного маниакального шортилу" имеющего нездоровый интерес к подобным вещам и это не Казак кстати.Казак-привет! Так лучше сразу в личку ему отсылать. Дальше что будет-видео о том как покушал,покакал и пр. Просим-просим.На Бис