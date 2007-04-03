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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 11 жов, 2021 00:53
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proftpd66
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Додано: Пон 11 жов, 2021 10:05
proftpd66
скачай Lightshot, 5 секунд дела, и вырезай скрины ссылками, если так хочешь их постить, плз. твои бесконечные посты на пол страницы бесят и тебе на это прямо указали. прога удобная, скидывай сколько хочешь ссылками, но людям не мешай.
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spacemachine
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Додано: Пон 11 жов, 2021 14:00
osafly написав: spacemachine написав:
скидывай сколько хочешь ссылками, но людям не мешай.
На кой ... вообще свои сделки сюда скидывать?? Кому это интересно?? Не,ну конечно знаю одного "любопытного маниакального шортилу" имеющего нездоровый интерес к подобным вещам
и это не Казак кстати.Казак-привет! Так лучше сразу в личку ему отсылать. Дальше что будет-видео о том как покушал,покакал и пр. Просим-просим.На Бис
я не могу отредактировать пост чтобы удалить.
народ хочет вождя
razor написав: proftpd66 написав: spacemachine написав:proftpd66
чувак, ты можешь перестать флудить своими сделками, на которые всем пофиг?
хорошо. Точно всем пофиг? пару страниц назад кто-то винил биржу
Что биржа виновата
мне не пофиг, а наоборот интересно.
так как я в этом неофит, то было бы хорошо что-то подчерпнуть, и может избежать граблей. зачастую уровень дискуссии слишком высок, а картинки - всегда картинки =)
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proftpd66
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Додано: Пон 11 жов, 2021 14:35
Куда сейчас пойдет?
сейчас биток на пике, но альта приупала.
если биток пойдет в них, то альта может упасть к своим минимумам?
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proftpd66
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Додано: Пон 11 жов, 2021 15:20
osafly написав:
Не,ну конечно знаю одного "любопытного маниакального шортилу" имеющего нездоровый интерес к подобным вещам
и это не Казак кстати.Казак-привет!
Фізкультпривіт!
proftpd66 написав:
Куда сейчас пойдет?
сейчас биток на пике, но альта приупала.
если биток пойдет в них, то альта может упасть к своим минимумам?
Ніхто не знає, крім маніпуля!
Зробіть жирну ставку і проти вас піде. Я тільки скальплю на морозиво!
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Козак-характерник
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Додано: Пон 11 жов, 2021 15:32
сейчас перехай, и амеркиа еще не открылась. Пробили 55к и держались. Идем на 63к?
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proftpd66
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Додано: Пон 11 жов, 2021 15:38
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osafly
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Додано: Пон 11 жов, 2021 16:35
proftpd66 написав:
сейчас перехай, и амеркиа еще не открылась. Пробили 55к и держались. Идем на 63к?
как я говорил идем на 100к
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Олежан
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