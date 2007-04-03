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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2778277927802781>
Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 00:53

proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 10:05

proftpd66
скачай Lightshot, 5 секунд дела, и вырезай скрины ссылками, если так хочешь их постить, плз. твои бесконечные посты на пол страницы бесят и тебе на это прямо указали. прога удобная, скидывай сколько хочешь ссылками, но людям не мешай.
spacemachine
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 11:47

  spacemachine написав: скидывай сколько хочешь ссылками, но людям не мешай.

На кой ... вообще свои сделки сюда скидывать?? Кому это интересно?? Не,ну конечно знаю одного "любопытного маниакального шортилу" имеющего нездоровый интерес к подобным вещам :lol: и это не Казак кстати.Казак-привет! Так лучше сразу в личку ему отсылать. Дальше что будет-видео о том как покушал,покакал и пр. Просим-просим.На Бис :lol:
osafly
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 14:00

  osafly написав:
  spacemachine написав: скидывай сколько хочешь ссылками, но людям не мешай.

На кой ... вообще свои сделки сюда скидывать?? Кому это интересно?? Не,ну конечно знаю одного "любопытного маниакального шортилу" имеющего нездоровый интерес к подобным вещам :lol: и это не Казак кстати.Казак-привет! Так лучше сразу в личку ему отсылать. Дальше что будет-видео о том как покушал,покакал и пр. Просим-просим.На Бис :lol:


я не могу отредактировать пост чтобы удалить.

народ хочет вождя :)


  razor написав:
  proftpd66 написав:
  spacemachine написав:proftpd66
чувак, ты можешь перестать флудить своими сделками, на которые всем пофиг?


хорошо. Точно всем пофиг? пару страниц назад кто-то винил биржу :lol: Что биржа виновата

мне не пофиг, а наоборот интересно.
так как я в этом неофит, то было бы хорошо что-то подчерпнуть, и может избежать граблей. зачастую уровень дискуссии слишком высок, а картинки - всегда картинки =)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 14:35

Куда сейчас пойдет?

сейчас биток на пике, но альта приупала.

если биток пойдет в них, то альта может упасть к своим минимумам?
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 15:20

  osafly написав: Не,ну конечно знаю одного "любопытного маниакального шортилу" имеющего нездоровый интерес к подобным вещам :lol: и это не Казак кстати.Казак-привет!

Фізкультпривіт! :)


  proftpd66 написав:Куда сейчас пойдет?

сейчас биток на пике, но альта приупала.

если биток пойдет в них, то альта может упасть к своим минимумам?

Ніхто не знає, крім маніпуля! :) Зробіть жирну ставку і проти вас піде. Я тільки скальплю на морозиво! :)
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 15:32

сейчас перехай, и амеркиа еще не открылась. Пробили 55к и держались. Идем на 63к?
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 15:38

  Козак-характерник написав:Фізкультпривіт! :)



:mrgreen: :mrgreen: Ай,не могу :lol: Вова,твои "Бамбасские" замашки неистребимы,даже Львов их не вывел за стільки років,это в крови :D
osafly
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 16:35

  proftpd66 написав:сейчас перехай, и амеркиа еще не открылась. Пробили 55к и держались. Идем на 63к?

как я говорил идем на 100к
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 17:22

  Олежан написав:
  proftpd66 написав:сейчас перехай, и амеркиа еще не открылась. Пробили 55к и держались. Идем на 63к?

как я говорил идем на 100к

должны сегодня начать падать от 57к
Zebra
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