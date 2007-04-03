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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 11 жов, 2021 17:40
а к какому доктору идти чтобы лечистя от форекса?
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proftpd66
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Додано: Пон 11 жов, 2021 17:47
proftpd66 написав:
а к какому доктору идти чтобы лечистя от форекса?
просадил котлету? неси еще
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Zebra
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Додано: Пон 11 жов, 2021 17:52
Zebra написав:
должны сегодня начать падать от 57к
Падение ждут уже очень многие, поэтому его и нет.Третья волна имеет свойство растягиваться, может очень долго.Сиплый пошёл в рост, сырьевые рынки в рост, а с чего битку падать.Не, конечно всегда выплявет что то, что и заставит упасть.Но его пока нету...
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Кучинелли
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Додано: Пон 11 жов, 2021 17:54
Zebra написав: proftpd66 написав:
а к какому доктору идти чтобы лечистя от форекса?
просадил котлету? неси еще
не просадил, наоборот зависимость идет
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proftpd66
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Додано: Пон 11 жов, 2021 18:06
По RSI перекупленность дикая,при малых объемах...Рост абсолютно манипулируемый,а затянут именно с целью засадить как можно больше лохов напоследок,перед глобальным крашем.Может еще в альту даже успеют часть перелить,чтоб тут любители Соланы купили ее по максимуму и прочую альту
А доминация тем временем уже вблизи 46% Так и хочется сказать ЯЖГ.При пробитии вдруг 50% и закрепления над этим уровнем-процесс для альты будет "необратимым"-только на дно..
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osafly
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Додано: Пон 11 жов, 2021 18:20
Кучинелли написав:
Падение ждут уже очень многие, поэтому его и нет.Третья волна имеет свойство растягиваться, может очень долго.Сиплый пошёл в рост, сырьевые рынки в рост, а с чего битку падать.Не, конечно всегда выплявет что то, что и заставит упасть.Но его пока нету...
падения нету, значит мы укрепились, и теперь на 61к по любому.
Я взять по 57600 на шорт, стоп 57650. Стоп отбили 57740 было. 7$ выбросил.
сейчас взял по 57450
настроен на рост, стоп сейчас будет стоять 0$
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proftpd66
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Додано: Пон 11 жов, 2021 18:28
proftpd66 написав:
падения нету, значит мы укрепились, и теперь на 61к по любому.
Я взять по 57600 на шорт, стоп 57650. Стоп отбили 57740 было. 7$ выбросил.
сейчас взял по 57450
настроен на рост, стоп сейчас будет стоять 0$
Надо срочно стоп поставить 57452
Еще один последователь Казака,только гораздо "круче"-кормилец биржи.. То шортит,но в целом настроен на рост.С такими стопами-чпокать будут каждый день
По нескольку баксов,за месяц выйдет приличный про....
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osafly
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Додано: Пон 11 жов, 2021 18:32
osafly написав: proftpd66 написав:
падения нету, значит мы укрепились, и теперь на 61к по любому.
Я взять по 57600 на шорт, стоп 57650. Стоп отбили 57740 было. 7$ выбросил.
сейчас взял по 57450
настроен на рост, стоп сейчас будет стоять 0$
Надо срочно стоп поставить 57452
Еще один последователь Казака,только гораздо "круче"-кормилец биржи..С такими стопами-чпокать будут каждый день
По нескольку баксов,за месяц выйдет приличный про....
Что же делать?
мы же ждем падения? При любом СТОПе его будут прорывать. Ставить 200 раз шорт со стопом? при проскальзывании будет 1$. 200 раз * 1$ = 200$
можно 100 раз поставить стоп и заплатить 100$. Можно 5 раз поставить и заплатить 20$
Кажется сейчас рванет на вверх
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proftpd66
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Додано: Пон 11 жов, 2021 18:41
osafly
сейчас инструмент, биток, стал в канал, сейчас его нельзя трогать. Он будет хаотично биться границы этого канала. Я просто сделал пару заходов для эксперимента
Но мне кажется, он сейчас набирает силу чтобы ударить на вверх.
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proftpd66
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