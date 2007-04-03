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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2779278027812782>
Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 17:40

а к какому доктору идти чтобы лечистя от форекса? :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 17:47

  proftpd66 написав:а к какому доктору идти чтобы лечистя от форекса? :)

просадил котлету? неси еще
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 17:52

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Zebra написав:должны сегодня начать падать от 57к


Падение ждут уже очень многие, поэтому его и нет.Третья волна имеет свойство растягиваться, может очень долго.Сиплый пошёл в рост, сырьевые рынки в рост, а с чего битку падать.Не, конечно всегда выплявет что то, что и заставит упасть.Но его пока нету...
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 17:54

  Zebra написав:
  proftpd66 написав:а к какому доктору идти чтобы лечистя от форекса? :)

просадил котлету? неси еще


не просадил, наоборот зависимость идет
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 18:06

По RSI перекупленность дикая,при малых объемах...Рост абсолютно манипулируемый,а затянут именно с целью засадить как можно больше лохов напоследок,перед глобальным крашем.Может еще в альту даже успеют часть перелить,чтоб тут любители Соланы купили ее по максимуму и прочую альту

А доминация тем временем уже вблизи 46% Так и хочется сказать ЯЖГ.При пробитии вдруг 50% и закрепления над этим уровнем-процесс для альты будет "необратимым"-только на дно..
osafly
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 18:20

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Кучинелли написав:Падение ждут уже очень многие, поэтому его и нет.Третья волна имеет свойство растягиваться, может очень долго.Сиплый пошёл в рост, сырьевые рынки в рост, а с чего битку падать.Не, конечно всегда выплявет что то, что и заставит упасть.Но его пока нету...


падения нету, значит мы укрепились, и теперь на 61к по любому.

Я взять по 57600 на шорт, стоп 57650. Стоп отбили 57740 было. 7$ выбросил.
сейчас взял по 57450

настроен на рост, стоп сейчас будет стоять 0$
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 18:28

  proftpd66 написав:
падения нету, значит мы укрепились, и теперь на 61к по любому.

Я взять по 57600 на шорт, стоп 57650. Стоп отбили 57740 было. 7$ выбросил.
сейчас взял по 57450

настроен на рост, стоп сейчас будет стоять 0$


Надо срочно стоп поставить 57452 :mrgreen: Еще один последователь Казака,только гораздо "круче"-кормилец биржи.. То шортит,но в целом настроен на рост.С такими стопами-чпокать будут каждый день :lol: По нескольку баксов,за месяц выйдет приличный про....
osafly
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 18:32

  osafly написав:
  proftpd66 написав:
падения нету, значит мы укрепились, и теперь на 61к по любому.

Я взять по 57600 на шорт, стоп 57650. Стоп отбили 57740 было. 7$ выбросил.
сейчас взял по 57450

настроен на рост, стоп сейчас будет стоять 0$


Надо срочно стоп поставить 57452 :mrgreen: Еще один последователь Казака,только гораздо "круче"-кормилец биржи..С такими стопами-чпокать будут каждый день :lol: По нескольку баксов,за месяц выйдет приличный про....


Что же делать?

мы же ждем падения? При любом СТОПе его будут прорывать. Ставить 200 раз шорт со стопом? при проскальзывании будет 1$. 200 раз * 1$ = 200$

можно 100 раз поставить стоп и заплатить 100$. Можно 5 раз поставить и заплатить 20$

Кажется сейчас рванет на вверх
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 18:41

osafly

сейчас инструмент, биток, стал в канал, сейчас его нельзя трогать. Он будет хаотично биться границы этого канала. Я просто сделал пару заходов для эксперимента

Но мне кажется, он сейчас набирает силу чтобы ударить на вверх.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 19:02

сейчас странно отрисовывает. Сейчас что ли рванет? стал в канал реально
proftpd66
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