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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 11 жов, 2021 19:36
Уявляю в якій дупі опиняться альти, якщо старпьор навернеться...
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Козак-характерник
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Додано: Пон 11 жов, 2021 19:44
Козак-характерник написав:
Уявляю в якій дупі опиняться альти, якщо старпьор навернеться...
инвесторы видят, так как и я, что перехай удержание. Многие выходят из альты в биток. Так как, кто-то его заливает.
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