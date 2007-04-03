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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2779278027812782
Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 19:36

Уявляю в якій дупі опиняться альти, якщо старпьор навернеться... :|
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 19:44

  Козак-характерник написав:Уявляю в якій дупі опиняться альти, якщо старпьор навернеться... :|


инвесторы видят, так как и я, что перехай удержание. Многие выходят из альты в биток. Так как, кто-то его заливает.
proftpd66
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  #<1 ... 2779278027812782
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