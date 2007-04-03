RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2780278127822783>
Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 19:36

Уявляю в якій дупі опиняться альти, якщо старпьор навернеться... :|
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 29627
З нами з: 09.10.12
Подякував: 2106 раз.
Подякували: 2211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 19:44

  Козак-характерник написав:Уявляю в якій дупі опиняться альти, якщо старпьор навернеться... :|


инвесторы видят, так как и я, что перехай удержание. Многие выходят из альты в биток. Так как, кто-то его заливает.
proftpd66
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 4408
З нами з: 22.12.16
Подякував: 346 раз.
Подякували: 226 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 21:48

Имхо - Коррекция вниз (куда-то в район +-53к) будет ближе к 20 числу.
А потом опять вверх
Xenon
 
Повідомлень: 3816
З нами з: 25.02.09
Подякував: 67 раз.
Подякували: 229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 22:07

я словил эту скотину по 57700, поставил как вначале 57750 СТОП, потом 56695. как написал ув. osafly

ОНО пробило 57720 сразу ушло в 57640. Проскальзывание 1$ убыток

СТОП не спасет

перезашел по 57650, поставил СТОП 57800


сейчас 57200
Востаннє редагувалось proftpd66 в Пон 11 жов, 2021 22:20, всього редагувалось 3 разів.
proftpd66
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 4408
З нами з: 22.12.16
Подякував: 346 раз.
Подякували: 226 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 22:09

Аналитика и прогноз форекс на 12 - 13 октября 2021

БИТКОИН
https://www.youtube.com/watch?v=FhyW9TepNJY&t=1298s
proftpd66
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 4408
З нами з: 22.12.16
Подякував: 346 раз.
Подякували: 226 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 22:12

А что сейчас??

56899.9
proftpd66
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 4408
З нами з: 22.12.16
Подякував: 346 раз.
Подякували: 226 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 22:36

Совсем не падает.Завтра проснемся,а уже 65 :)
2001
 
Повідомлень: 1377
З нами з: 28.10.08
Подякував: 76 раз.
Подякували: 91 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 22:39

  2001 написав:Совсем не падает.Завтра проснемся,а уже 65 :)


сессия будет азии, не уверен что они пойдут сразу на вверх

а сейчас сопротивление идет из верха, может быть что сейчас уронят. Если силы не хватит
proftpd66
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 4408
З нами з: 22.12.16
Подякував: 346 раз.
Подякували: 226 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 22:44

2001

и возможно америкосы сейчас шортанут в конце сессии в 55к
proftpd66
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 4408
З нами з: 22.12.16
Подякував: 346 раз.
Подякували: 226 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 22:49

proftpd66 Все уже поверили в рост,не осталось шортунов)
2001
 
Повідомлень: 1377
З нами з: 28.10.08
Подякував: 76 раз.
Подякували: 91 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2780278127822783>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 10 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 8381, 8382, 8383
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
83825 209911194
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 21:54
Zebra
Валютный рынок в мире 1 ... 776, 777, 778
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7778 9944774
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 09:02
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 69925
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (18500)
12.10.2021 00:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron