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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 11 жов, 2021 19:36
Уявляю в якій дупі опиняться альти, якщо старпьор навернеться...
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Козак-характерник
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Додано: Пон 11 жов, 2021 19:44
Козак-характерник написав:
Уявляю в якій дупі опиняться альти, якщо старпьор навернеться...
инвесторы видят, так как и я, что перехай удержание. Многие выходят из альты в биток. Так как, кто-то его заливает.
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proftpd66
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Додано: Пон 11 жов, 2021 21:48
Имхо - Коррекция вниз (куда-то в район +-53к) будет ближе к 20 числу.
А потом опять вверх
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Додано: Пон 11 жов, 2021 22:07
я словил эту скотину по 57700, поставил как вначале 57750 СТОП, потом 56695. как написал ув. osafly
ОНО пробило 57720 сразу ушло в 57640. Проскальзывание 1$ убыток
СТОП не спасет
перезашел по 57650, поставил СТОП 57800
сейчас 57200
Востаннє редагувалось proftpd66
в Пон 11 жов, 2021 22:20, всього редагувалось 3 разів.
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proftpd66
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Додано: Пон 11 жов, 2021 22:09
Аналитика и прогноз форекс на 12 - 13 октября 2021
БИТКОИНhttps://www.youtube.com/watch?v=FhyW9TepNJY&t=1298s
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Додано: Пон 11 жов, 2021 22:12
А что сейчас??
56899.9
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Додано: Пон 11 жов, 2021 22:36
Совсем не падает.Завтра проснемся,а уже 65
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Додано: Пон 11 жов, 2021 22:39
2001 написав:
Совсем не падает.Завтра проснемся,а уже 65
сессия будет азии, не уверен что они пойдут сразу на вверх
а сейчас сопротивление идет из верха, может быть что сейчас уронят. Если силы не хватит
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Додано: Пон 11 жов, 2021 22:44
2001
и возможно америкосы сейчас шортанут в конце сессии в 55к
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Додано: Пон 11 жов, 2021 22:49
proftpd66 Все уже поверили в рост,не осталось шортунов)
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