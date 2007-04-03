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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2780278127822783
Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 23:06

16:05:01 в США

Может закрыться гепом
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 23:10

  2001 написав:proftpd66 Все уже поверили в рост,не осталось шортунов)


Артем Гелий на видео сказал что граница 57290. надо закрытся выше, а сейчас стоим ниже и могут обвалить эту котлету. Коррекция должна быть.

Хотя, если закрываемся выше, то может лонганут
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 23:18

дед вались в пол

17:18:34 EDT
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proftpd66
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