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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 11 жов, 2021 23:06
16:05:01 в США
Может закрыться гепом
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proftpd66
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Додано: Пон 11 жов, 2021 23:10
2001 написав:proftpd66
Все уже поверили в рост,не осталось шортунов)
Артем Гелий на видео сказал что граница 57290. надо закрытся выше, а сейчас стоим ниже и могут обвалить эту котлету. Коррекция должна быть.
Хотя, если закрываемся выше, то может лонганут
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proftpd66
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Додано: Пон 11 жов, 2021 23:18
дед вались в пол
17:18:34 EDT
Country: United States
State: New York (NY)
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proftpd66
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