Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 11 жов, 2021 23:06
16:05:01 в США
Может закрыться гепом
2001 написав: proftpd66
Все уже поверили в рост,не осталось шортунов)
Артем Гелий на видео сказал что граница 57290. надо закрытся выше, а сейчас стоим ниже и могут обвалить эту котлету. Коррекция должна быть.
Хотя, если закрываемся выше, то может лонганут
дед вались в пол
17:18:34 EDT
Country: United States
State: New York (NY)
штаты закрываются, мы не держимся в в 57290 ?
на моей бирже 60% шортунов, а сколько на бинансе?
proftpd66
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Додано: Вів 12 жов, 2021 09:15
proftpd66 Я говорю про стратегическое направление.Тактически,конечно,без откатов не бывает
2001
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Додано: Вів 12 жов, 2021 11:03
osafly написав: proftpd66 написав:
падения нету, значит мы укрепились, и теперь на 61к по любому.
Я взять по 57600 на шорт, стоп 57650. Стоп отбили 57740 было. 7$ выбросил.
сейчас взял по 57450
настроен на рост, стоп сейчас будет стоять 0$
Надо срочно стоп поставить 57452
Еще один последователь Казака,только гораздо "круче"-кормилец биржи.. То шортит,но в целом настроен на рост.С такими стопами-чпокать будут каждый день
По нескольку баксов,за месяц выйдет приличный про....
я взял 50 WAVES х10 по 24.02, стоп поставил 23. Сейчас закрыт по 29.6, показало 29.54
172.24
USDT - прибыль
если бы я поставил стоп 23.9 - то я бы никогда не взял позицию, СТОП бы всегда выбивал.
И кстати, СТОП на профит надо было поставить в хай 30 или 31. Тут я протупил
proftpd66
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Додано: Вів 12 жов, 2021 11:04
сейчас растет альта. Не верят в биткоин?
proftpd66
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Додано: Вів 12 жов, 2021 11:13
2001 написав:
Совсем не падает.Завтра проснемся,а уже 65
в смысле всего 65$/биток? Думаю через год-два вполне можем увидеть такую картну, все зависит от настроения спекулянтов на рынке
Пух
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Додано: Вів 12 жов, 2021 11:16
Сейчас еще на тысячу поднимется)
2001
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2001
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Додано: Вів 12 жов, 2021 11:31
Я би на місці маніпуля отчпокав усіх шортунів однією зеленою палкою на 100 к і одразу на 20 к...
Отчпокать усіх!
І шортунів, і лонгустинів...
Козак-характерник
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