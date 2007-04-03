RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2780278127822783
Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 23:06

16:05:01 в США

Может закрыться гепом


  2001 написав:proftpd66 Все уже поверили в рост,не осталось шортунов)


Артем Гелий на видео сказал что граница 57290. надо закрытся выше, а сейчас стоим ниже и могут обвалить эту котлету. Коррекция должна быть.

Хотя, если закрываемся выше, то может лонганут



дед вались в пол

17:18:34 EDT
Country: United States
State: New York (NY)


штаты закрываются, мы не держимся в в 57290 ? :?: :?:


на моей бирже 60% шортунов, а сколько на бинансе?
proftpd66
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 4408
З нами з: 22.12.16
Подякував: 346 раз.
Подякували: 226 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 09:15

proftpd66 Я говорю про стратегическое направление.Тактически,конечно,без откатов не бывает
2001
 
Повідомлень: 1380
З нами з: 28.10.08
Подякував: 76 раз.
Подякували: 91 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 11:03

WAVES

  osafly написав:
  proftpd66 написав:
падения нету, значит мы укрепились, и теперь на 61к по любому.

Я взять по 57600 на шорт, стоп 57650. Стоп отбили 57740 было. 7$ выбросил.
сейчас взял по 57450

настроен на рост, стоп сейчас будет стоять 0$


Надо срочно стоп поставить 57452 :mrgreen: Еще один последователь Казака,только гораздо "круче"-кормилец биржи.. То шортит,но в целом настроен на рост.С такими стопами-чпокать будут каждый день :lol: По нескольку баксов,за месяц выйдет приличный про....



я взял 50 WAVES х10 по 24.02, стоп поставил 23. Сейчас закрыт по 29.6, показало 29.54

172.24 USDT - прибыль

если бы я поставил стоп 23.9 - то я бы никогда не взял позицию, СТОП бы всегда выбивал. :lol:

И кстати, СТОП на профит надо было поставить в хай 30 или 31. Тут я протупил

Зображення
proftpd66
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 4408
З нами з: 22.12.16
Подякував: 346 раз.
Подякували: 226 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 11:04

сейчас растет альта. Не верят в биткоин?
proftpd66
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 4408
З нами з: 22.12.16
Подякував: 346 раз.
Подякували: 226 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 11:13

  2001 написав:Совсем не падает.Завтра проснемся,а уже 65 :)

в смысле всего 65$/биток? Думаю через год-два вполне можем увидеть такую картну, все зависит от настроения спекулянтов на рынке
Пух
 
Повідомлень: 7
З нами з: 12.10.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 11:16

Сейчас еще на тысячу поднимется)
2001
 
Повідомлень: 1380
З нами з: 28.10.08
Подякував: 76 раз.
Подякували: 91 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 11:23

  Пух написав:
  2001 написав:Совсем не падает.Завтра проснемся,а уже 65 :)

в смысле всего 65$/биток? Думаю через год-два вполне можем увидеть такую картну, все зависит от настроения спекулянтов на рынке

Я же говорил про сегодняшнее утро ,а не про год-два :)
2001
 
Повідомлень: 1380
З нами з: 28.10.08
Подякував: 76 раз.
Подякували: 91 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 11:31

Я би на місці маніпуля отчпокав усіх шортунів однією зеленою палкою на 100 к і одразу на 20 к... :mrgreen: Отчпокать усіх! :) І шортунів, і лонгустинів... 8)
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 29628
З нами з: 09.10.12
Подякував: 2106 раз.
Подякували: 2211 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2780278127822783
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 8382, 8383, 8384
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
83832 209987261
Переглянути останнє повідомлення
Вів 12 жов, 2021 11:31
juristkostya
Валютный рынок в мире 1 ... 776, 777, 778
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7779 9987387
Переглянути останнє повідомлення
Вів 12 жов, 2021 08:32
Gennadiy777
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 69928
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (22978)
12.10.2021 12:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.