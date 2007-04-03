RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2781278227832784
Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 12:23

  Zebra написав:Маніпулька устроил ход конем - обваливает альты к битку, чтоб выжать монеты у тех, кто торгует к битку. Очевидно там критическое количество лонгов в парах */BTC


то есть если топлива не хватит, то вниз?

Как вам WALES взлетел? После падения битка через пару дней альты могут улететь?
proftpd66
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 4410
З нами з: 22.12.16
Подякував: 346 раз.
Подякували: 226 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 12:55

ЕЩЕ

вчера не торговал бондами США! не знаю почему

если сегодня начнут торговать и их покупать, то пузырь лопнет этот. но если распродавать, то по другому :)
proftpd66
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 4410
З нами з: 22.12.16
Подякував: 346 раз.
Подякували: 226 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 2781278227832784
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Realist і 7 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 8382, 8383, 8384
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
83834 209998213
Переглянути останнє повідомлення
Вів 12 жов, 2021 11:54
Zebra
Валютный рынок в мире 1 ... 776, 777, 778
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7779 9992624
Переглянути останнє повідомлення
Вів 12 жов, 2021 08:32
Gennadiy777
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 69928
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (2330)
12.10.2021 14:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.