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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 12 жов, 2021 12:23
Zebra написав:
Маніпулька устроил ход конем - обваливает альты к битку, чтоб выжать монеты у тех, кто торгует к битку. Очевидно там критическое количество лонгов в парах */BTC
то есть если топлива не хватит, то вниз?
Как вам WALES взлетел? После падения битка через пару дней альты могут улететь?
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Додано: Вів 12 жов, 2021 12:55
ЕЩЕ
вчера не торговал бондами США! не знаю почему
если сегодня начнут торговать и их покупать, то пузырь лопнет этот. но если распродавать, то по другому
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Вів 12 жов, 2021 11:54
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