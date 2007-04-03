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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2781278227832784
Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 12:55

ЕЩЕ

вчера не торговал бондами США! не знаю почему

если сегодня начнут торговать и их покупать, то пузырь лопнет этот. но если распродавать, то по другому :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 13:44

Как вам WAVES взлетел? После падения битка через пару дней альты могут улететь?


У них событие на 21 окт. так что может еще выше прыгнуть. В такие периоды на волнах можно кататься, если есть время в монитор втыкать и с нервами порядок. :shock:

https://twitter.com/sasha35625/status/1447127186775977990
Stokolos
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 13:52

  Stokolos написав:
Как вам WAVES взлетел? После падения битка через пару дней альты могут улететь?


У них событие на 21 окт. так что может еще выше прыгнуть. В такие периоды на волнах можно кататься, если есть время в монитор втыкать и с нервами порядок. :shock:

https://twitter.com/sasha35625/status/1447127186775977990


спасибо. Есть прогноз? сейчас стоит почти на хайе.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 14:37

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

фандинг практически 0, особо много лонгов не набрано. поэтому скорее всего болтанка около 57 закончится очередным прострелом вверх выше 60. в идеале еще шортов набрать побольше
DmitryK
 
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