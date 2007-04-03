ЕЩЕ
вчера не торговал бондами США! не знаю почему
если сегодня начнут торговать и их покупать, то пузырь лопнет этот. но если распродавать, то по другому
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 12 жов, 2021 12:55
ЕЩЕ
вчера не торговал бондами США! не знаю почему
если сегодня начнут торговать и их покупать, то пузырь лопнет этот. но если распродавать, то по другому
Додано: Вів 12 жов, 2021 13:44
У них событие на 21 окт. так что может еще выше прыгнуть. В такие периоды на волнах можно кататься, если есть время в монитор втыкать и с нервами порядок.
Додано: Вів 12 жов, 2021 13:52
спасибо. Есть прогноз? сейчас стоит почти на хайе.
Додано: Вів 12 жов, 2021 14:37
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
фандинг практически 0, особо много лонгов не набрано. поэтому скорее всего болтанка около 57 закончится очередным прострелом вверх выше 60. в идеале еще шортов набрать побольше
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