|
|
|
Криптовалюты , рынок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 12 жов, 2021 12:55
ЕЩЕ
вчера не торговал бондами США! не знаю почему
если сегодня начнут торговать и их покупать, то пузырь лопнет этот. но если распродавать, то по другому
-
proftpd66
-
1
-
- Повідомлень: 4415
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 346 раз.
- Подякували: 226 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 12 жов, 2021 13:44
Как вам WAVES взлетел? После падения битка через пару дней альты могут улететь?
У них событие на 21 окт. так что может еще выше прыгнуть. В такие периоды на волнах можно кататься, если есть время в монитор втыкать и с нервами порядок. https://twitter.com/sasha35625/status/1447127186775977990
-
Stokolos
-
-
- Повідомлень: 15
- З нами з: 09.08.17
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 12 жов, 2021 13:52
Stokolos написав:
Как вам WAVES взлетел? После падения битка через пару дней альты могут улететь?
У них событие на 21 окт. так что может еще выше прыгнуть. В такие периоды на волнах можно кататься, если есть время в монитор втыкать и с нервами порядок. https://twitter.com/sasha35625/status/1447127186775977990
спасибо. Есть прогноз? сейчас стоит почти на хайе.
-
proftpd66
-
1
-
- Повідомлень: 4415
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 346 раз.
- Подякували: 226 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 12 жов, 2021 14:37
фандинг практически 0, особо много лонгов не набрано. поэтому скорее всего болтанка около 57 закончится очередным прострелом вверх выше 60. в идеале еще шортов набрать побольше
-
DmitryK
-
-
- Повідомлень: 794
- З нами з: 24.05.08
- Подякував: 37 раз.
- Подякували: 182 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 12 жов, 2021 15:42
DmitryK
DmitryK написав:
фандинг практически 0, особо много лонгов не набрано. поэтому скорее всего болтанка около 57 закончится очередным прострелом вверх выше 60. в идеале еще шортов набрать побольше
на бонды США Вы смотрите? если огромные вложения будут в бонды?
сейчас альта некоторая, zCash растет, не верят в бетховен?
DmitryK написав:
фандинг практически 0, особо много лонгов не набрано. поэтому скорее всего болтанка около 57 закончится очередным прострелом вверх выше 60. в идеале еще шортов набрать побольше
поход на 60 будет с закорачиванием?
если сейчас ставить лонг, то надо стоп ставить в 53900. Могут закоротить в 54300
-
proftpd66
-
1
-
- Повідомлень: 4415
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 346 раз.
- Подякували: 226 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 12 жов, 2021 15:59
-
proftpd66
-
1
-
- Повідомлень: 4415
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 346 раз.
- Подякували: 226 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 12 жов, 2021 16:23
proftpd66 написав:
сейчас альта некоторая, zCash растет, не верят в бетховен?
Зек к деду сегодня был ниже 0,002. Это такое дно, на котором он за всю историю был неделю в начале января этого года.
-
phantom_systems
-
-
- Повідомлень: 1789
- З нами з: 14.04.15
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 352 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 12 жов, 2021 17:22
proftpd66 написав:
https://www.investing.com/rates-bonds/u.s.-10-year-bond-yield
бонды не много упали, есть шансы
Уже подорожали
-
proftpd66
-
1
-
- Повідомлень: 4415
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 346 раз.
- Подякували: 226 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 12 жов, 2021 17:22
Зебра был прав , поздравляю
-
proftpd66
-
1
-
- Повідомлень: 4415
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 346 раз.
- Подякували: 226 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|83806
|210028164
|
|
|7780
|10009581
|
Вів 12 жов, 2021 16:03
ЛОБ
|
|38
|69929
|
|