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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 12 жов, 2021 20:07
лонХую! шорТую!
Додано: Вів 12 жов, 2021 20:17
И многие другие монеты так же.Реально было страшно альтрушникам.Казалось - если бит нырнёт на 52 то альты упадут раз в 5 Но чудес не бывает, вот и в парах к биту пошёл рост.теперь пусть падает...
Додано: Вів 12 жов, 2021 20:23
Совершенно верно.Рынок и дальше будет изобретать всё новые способы честным методом присвоить чьи то денежки.
Лонги в парах к битку тут совсем ни к месту, падение было и в долларах сильное.Боялись глупые и не грамотные.Очень просто было посчитать 61 ю фибу падения.ну зашло кое где немного дальше.Хороший бонус для сообразительных.Кстати спейсмашин правильно назвал откупной уровень для кортези, ну почти.Я брал также на просадке(но не в самом низу )ICP,EPS.Теперь нужно смотреть где продать...
Додано: Вів 12 жов, 2021 20:36
Кучинелли
у меня была чувство что упадет, много причин, не хватки топлива и падали альты. Так как Зебра написал. Но я взял ЛОНГ на низкой очень цене по 57100 почти внизу хая, поставил лонг. Потерял 20$. До этого 2 раза смог из 57650 дотянуть до низа, заработав 28$. Но пару раз потереял на стопах, было в ноль 0 или в минус 20-30$. но если бы шортонуть перед штатами, то легко 70$ можно было взять. И даже 150$.
+ в США дорожали ранее бонды, очень нервно открывалась америка ВСЮ прошлую недели, очень маловероятно, что стрельнуло бы на 63 или на 58.
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