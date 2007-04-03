Додано: Вів 12 жов, 2021 20:36

Кучинелли



у меня была чувство что упадет, много причин, не хватки топлива и падали альты. Так как Зебра написал. Но я взял ЛОНГ на низкой очень цене по 57100 почти внизу хая, поставил лонг. Потерял 20$. До этого 2 раза смог из 57650 дотянуть до низа, заработав 28$. Но пару раз потереял на стопах, было в ноль 0 или в минус 20-30$. но если бы шортонуть перед штатами, то легко 70$ можно было взять. И даже 150$.



+ в США дорожали ранее бонды, очень нервно открывалась америка ВСЮ прошлую недели, очень маловероятно, что стрельнуло бы на 63 или на 58.