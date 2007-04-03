Zebra написав:Маніпулька устроил ход конем - обваливает альты к битку, чтоб выжать монеты у тех, кто торгует к битку. Очевидно там критическое количество лонгов в парах */BTC
osafly написав:Китам становится все труднее и труднее дрюкать хомок,пора придумать нечно экстроординарное,чтоб глазки загорелись-ручонки зачесались и полезли по карманам мелочь считать в надежде на иксы и богатсво.
Совершенно верно.Рынок и дальше будет изобретать всё новые способы честным методом присвоить чьи то денежки. Лонги в парах к битку тут совсем ни к месту, падение было и в долларах сильное.Боялись глупые и не грамотные.Очень просто было посчитать 61 ю фибу падения.ну зашло кое где немного дальше.Хороший бонус для сообразительных.Кстати спейсмашин правильно назвал откупной уровень для кортези, ну почти.Я брал также на просадке(но не в самом низу )ICP,EPS.Теперь нужно смотреть где продать...
у меня была чувство что упадет, много причин, не хватки топлива и падали альты. Так как Зебра написал. Но я взял ЛОНГ на низкой очень цене по 57100 почти внизу хая, поставил лонг. Потерял 20$. До этого 2 раза смог из 57650 дотянуть до низа, заработав 28$. Но пару раз потереял на стопах, было в ноль 0 или в минус 20-30$. но если бы шортонуть перед штатами, то легко 70$ можно было взять. И даже 150$.
+ в США дорожали ранее бонды, очень нервно открывалась америка ВСЮ прошлую недели, очень маловероятно, что стрельнуло бы на 63 или на 58.
Кучинелли написав:Кстати спейсмашин правильно назвал откупной уровень для кортези, ну почти.Я брал также на просадке(но не в самом низу )ICP,EPS.Теперь нужно смотреть где продать...
По Кортези-объемы просто "суперзверские",такое впечатление,что он заснул где то посредине графика,как пенсионер на лавке.Ну,а ICP думаю нужно будет ловить довольно скоро в районе 31-34бакса.Сам слежу за последней монетой,но ее продолжают дампить без остановки практически.Из мелкокапов,сегодня Mina и Reef дают коксу,в разные стороны вертолеты,дают торговать в обе стороны на более-менее нормальных объемах.reef вообще пампить начали,одной зеленой палкой-как Казак говорит.