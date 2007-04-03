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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2783278427852786>
Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 20:07

лонХую! шорТую!

Торгувати треба так, щоб ціни ліквідації не було взагалі. :) Нову точку входу на лонХ еоса зробив. І шортю потрохи.
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Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 20:17

  phantom_systems написав:
  proftpd66 написав:сейчас альта некоторая, zCash растет, не верят в бетховен?

Зек к деду сегодня был ниже 0,002. Это такое дно, на котором он за всю историю был неделю в начале января этого года.


И многие другие монеты так же.Реально было страшно альтрушникам.Казалось - если бит нырнёт на 52 то альты упадут раз в 5 :D :shock: Но чудес не бывает, вот и в парах к биту пошёл рост.теперь пусть падает...
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 20:23

  osafly написав:
  Zebra написав:Маніпулька устроил ход конем - обваливает альты к битку, чтоб выжать монеты у тех, кто торгует к битку. Очевидно там критическое количество лонгов в парах */BTC


  osafly написав:Китам становится все труднее и труднее дрюкать хомок,пора придумать нечно экстроординарное,чтоб глазки загорелись-ручонки зачесались и полезли по карманам мелочь считать в надежде на иксы и богатсво.


Совершенно верно.Рынок и дальше будет изобретать всё новые способы честным методом присвоить чьи то денежки.
Лонги в парах к битку тут совсем ни к месту, падение было и в долларах сильное.Боялись глупые и не грамотные.Очень просто было посчитать 61 ю фибу падения.ну зашло кое где немного дальше.Хороший бонус для сообразительных.Кстати спейсмашин правильно назвал откупной уровень для кортези, ну почти.Я брал также на просадке(но не в самом низу :oops: )ICP,EPS.Теперь нужно смотреть где продать...
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 20:36

Кучинелли

у меня была чувство что упадет, много причин, не хватки топлива и падали альты. Так как Зебра написал. Но я взял ЛОНГ на низкой очень цене по 57100 почти внизу хая, поставил лонг. Потерял 20$. До этого 2 раза смог из 57650 дотянуть до низа, заработав 28$. Но пару раз потереял на стопах, было в ноль 0 или в минус 20-30$. но если бы шортонуть перед штатами, то легко 70$ можно было взять. И даже 150$.

+ в США дорожали ранее бонды, очень нервно открывалась америка ВСЮ прошлую недели, очень маловероятно, что стрельнуло бы на 63 или на 58.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 20:57

Дєд потихеньку пускає червону соплю... :| Отчпокають? :roll:
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 21:07

  Козак-характерник написав:Дєд потихеньку пускає червону соплю... :| Отчпокають? :roll:



Артем Гелий сказал что может сходить на уровень поддержки, кажется 54990 или около того
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 21:17

  proftpd66 написав:
  Козак-характерник написав:Дєд потихеньку пускає червону соплю... :| Отчпокають? :roll:



Артем Гелий сказал что может сходить на уровень поддержки, кажется 54990 или около того

Альтоманам сцикотно...що з криптолайном буде? Найопнуться з дєдом? Страх. :shock: Артемка прокукарекав, а можемо і на 20 впасти... :mrgreen:
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 21:29

  Кучинелли написав:Кстати спейсмашин правильно назвал откупной уровень для кортези, ну почти.Я брал также на просадке(но не в самом низу :oops: )ICP,EPS.Теперь нужно смотреть где продать...


По Кортези-объемы просто "суперзверские",такое впечатление,что он заснул где то посредине графика,как пенсионер на лавке.Ну,а ICP думаю нужно будет ловить довольно скоро в районе 31-34бакса.Сам слежу за последней монетой,но ее продолжают дампить без остановки практически.Из мелкокапов,сегодня Mina и Reef дают коксу,в разные стороны вертолеты,дают торговать в обе стороны на более-менее нормальных объемах.reef вообще пампить начали,одной зеленой палкой-как Казак говорит.
osafly
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 22:10

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Ну вот и полилось от 57к
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 22:14

  Zebra написав:Ну вот и полилось от 57к

Йуха!!!! Ще б альту злили в нуль.... :mrgreen:
Козак-характерник
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