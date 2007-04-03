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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Вів 12 жов, 2021 22:16
Кучинелли написав: phantom_systems написав: proftpd66 написав:
сейчас альта некоторая, zCash растет, не верят в бетховен?
Зек к деду сегодня был ниже 0,002. Это такое дно, на котором он за всю историю был неделю в начале января этого года.
И многие другие монеты так же.Реально было страшно альтрушникам.Казалось - если бит нырнёт на 52 то альты упадут раз в 5
Но чудес не бывает, вот и в парах к биту пошёл рост.теперь пусть падает...
Явная манипуляция. SEC следовало бы вмешаться
Очевидно было, что многие монеты к битку на лоях, стопы и ликвидации пока биток 57к - грех было не срезать. Альта падала, но кто-то упорно держал биток, чтоб вытрусить монеты в */BTC парах.
Не стоит недооценивать лонги и шорты. Сейчас уже практически вся казино-торговля сместилась на фьючерсы - а это просто пари - один ставит на падение, второй на рост.
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Zebra
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Додано: Вів 12 жов, 2021 22:19
Zebra написав:
Сейчас уже практически вся казино-торговля сместилась на фьючерсы - а это просто пари - один ставит на падение, второй на рост.
А третий-все это видит со стороны,анализирует и уже по ходу решает,кого выгодно отчпокать в данный момент,а кто пока еще дышит..Groop sex!!
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osafly
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