Вот честно не понимаю на фига вам тот зек, еос и т.д.? Мутные проекты с мутными перспективами. Точнее их полным отсутвием. MWl1: ETH, BNB, Dot, ATOM + Mina, GAFI, MAT, HER, DARK (опционально). Первые четыре позиции - это не про иксы. Это про лаунчи. Рекомендую присмотрелся бы ко всем проектам, которые выходят на BSC и DOT. Особенно p2e. Сизый же вчера пообещал 1 млрд. Вспомните что было ровно год назад - а там был всего 100 млн. Много скама есть и будет, но и норм проектов тоже хватает. По солане пока много вопросов, кроме того что они задрали ценник входа в космос. Вообще выходит или только вышло много всего достойного (тот же Мунбин, Полкастер). Ищите и обрящите, а кормить биржи не надо. Или надо? Сизый вот по-честному собирается ваши деньги инвестить в новые иксы. Думаю и сам не ливерную колбасу ест при этом. Так что дерзайте.
Востаннє редагувалось lrs7719 в Сер 13 жов, 2021 09:41, всього редагувалось 2 разів.
1) я поставил ночью ордер шорт SOL 153 в хае. СТОП поставил 155. Но она пробила 155.4. Убыток не большой 20$. Думал что будет больше. Если с 153 дотянуть до 147. Показано что будет 70-80$ прибыть. При копеечном вложении.
2) я думал куда ставить на ночь деда 53500 или 54500. Поставил 54500. СТОП взял 53к
Сейчас держу, по 55500 показано прибыль 70-80$. Думаю закрыть в 55150. Чтобы убыток вчерашний минимизировать.
Востаннє редагувалось proftpd66 в Сер 13 жов, 2021 13:20, всього редагувалось 1 раз.
1) я поставил ночью ордер шорт SOL 153 в хае. СТОП поставил 155. Но она пробила 155.4. Гандонша. Убыток не большой 20$. Думал что будет больше. Если с 153 дотянуть до 147. Показано что будет 70-80$ прибыть. При копеечном вложении.
2) я думал куда ставить на ночь деда 53500 или 54500. Поставил 54500. СТОП взял 53к
Сейчас держу, по 55500 показано прибыль 70-80$. Думаю закрыть в 55150. Чтобы убыток вчерашний минимизировать.
80% деньги теряют 13% топчутся на нуле 7% всех имеют