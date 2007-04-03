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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2783278427852786
Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 22:16

  Кучинелли написав:
  phantom_systems написав:
  proftpd66 написав:сейчас альта некоторая, zCash растет, не верят в бетховен?

Зек к деду сегодня был ниже 0,002. Это такое дно, на котором он за всю историю был неделю в начале января этого года.


И многие другие монеты так же.Реально было страшно альтрушникам.Казалось - если бит нырнёт на 52 то альты упадут раз в 5 :D :shock: Но чудес не бывает, вот и в парах к биту пошёл рост.теперь пусть падает...

Явная манипуляция. SEC следовало бы вмешаться :lol:

Очевидно было, что многие монеты к битку на лоях, стопы и ликвидации пока биток 57к - грех было не срезать. Альта падала, но кто-то упорно держал биток, чтоб вытрусить монеты в */BTC парах.

Не стоит недооценивать лонги и шорты. Сейчас уже практически вся казино-торговля сместилась на фьючерсы - а это просто пари - один ставит на падение, второй на рост.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 22:19

  Zebra написав:Сейчас уже практически вся казино-торговля сместилась на фьючерсы - а это просто пари - один ставит на падение, второй на рост.


А третий-все это видит со стороны,анализирует и уже по ходу решает,кого выгодно отчпокать в данный момент,а кто пока еще дышит..Groop sex!!
osafly
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 09:20

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Вот честно не понимаю на фига вам тот зек, еос и т.д.? Мутные проекты с мутными перспективами. Точнее их полным отсутвием.
MWl1: ETH, BNB, Dot, ATOM + Mina, GAFI, MAT, HER, DARK (опционально). Первые четыре позиции - это не про иксы. Это про лаунчи.
Рекомендую присмотрелся бы ко всем проектам, которые выходят на BSC и DOT. Особенно p2e. Сизый же вчера пообещал 1 млрд. Вспомните что было ровно год назад - а там был всего 100 млн. Много скама есть и будет, но и норм проектов тоже хватает. По солане пока много вопросов, кроме того что они задрали ценник входа в космос.
Вообще выходит или только вышло много всего достойного (тот же Мунбин, Полкастер). Ищите и обрящите, а кормить биржи не надо. Или надо? Сизый вот по-честному собирается ваши деньги инвестить в новые иксы. Думаю и сам не ливерную колбасу ест при этом. Так что дерзайте.
Востаннє редагувалось lrs7719 в Сер 13 жов, 2021 09:41, всього редагувалось 2 разів.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 09:23

Ошибаешься. Пасивно только для фьюче-додиков и маржинальщиков. Для бирж как раз всё очень даже активно. Сизому вот столько денег занесли, что и девать некуда. Молодцы. Давайте дальше.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 13:16

я пробую торговать пробоем уровней

ZEC пошел 19.9 неожидал. Можно было зашортить

1) я поставил ночью ордер шорт SOL 153 в хае. СТОП поставил 155. Но она пробила 155.4. :lol: Убыток не большой 20$. Думал что будет больше. Если с 153 дотянуть до 147. Показано что будет 70-80$ прибыть. При копеечном вложении.

2) я думал куда ставить на ночь деда 53500 или 54500. Поставил 54500. СТОП взял 53к

Сейчас держу, по 55500 показано прибыль 70-80$. Думаю закрыть в 55150. Чтобы убыток вчерашний минимизировать.
Востаннє редагувалось proftpd66 в Сер 13 жов, 2021 13:20, всього редагувалось 1 раз.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 13:18

  proftpd66 написав:я пробую торговать пробоем уровней

ZEC пошел 19.9 неожидал. Можно было зашортить

1) я поставил ночью ордер шорт SOL 153 в хае. СТОП поставил 155. Но она пробила 155.4. Гандонша. :lol: Убыток не большой 20$. Думал что будет больше. Если с 153 дотянуть до 147. Показано что будет 70-80$ прибыть. При копеечном вложении.

2) я думал куда ставить на ночь деда 53500 или 54500. Поставил 54500. СТОП взял 53к

Сейчас держу, по 55500 показано прибыль 70-80$. Думаю закрыть в 55150. Чтобы убыток вчерашний минимизировать.


80% деньги теряют
13% топчутся на нуле
7% всех имеют
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 13:24

да

Я показывал на скриншотах, где я получил прибыль от SOL 360$ и WALES 170$

я держу ZEC в лонг, мне показано что при цене 165$ будет 1300 прибыль$ :) Просто поиграться.

Я пробую агресивно торговать, это ошибка, но за ошибки надо платить :) .
Если скальпить, то можно брать 0.08%-0.1% от депозита каждый день? при капитализации в год это будет 50% годовых
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 13:30

  proftpd66 написав:Если скальпить

Це найкращий варіант. Але це щоденна робота. Я займаюся цим.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 13:32

  Козак-характерник написав:
  proftpd66 написав:Если скальпить

Це найкращий варіант. Але це щоденна робота. Я займаюся цим.


Вы берете манипульку. А если торговать всем депозитом? манипулькой можно 0.08%-0.1% брать стабильно?
proftpd66
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