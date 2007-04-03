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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 13 жов, 2021 14:41
Zebra
0.1% каждый день c капитализацией действительно будет 50-70% годовых. Куда еще больше?
многие при вложении 100$. Хотят 300% в день
вместо 0.1%
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