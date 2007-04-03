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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2784278527862787
Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 14:41

Zebra

0.1% каждый день c капитализацией действительно будет 50-70% годовых. Куда еще больше?


многие при вложении 100$. Хотят 300% в день :) вместо 0.1%
proftpd66
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