Эй, эй, эй А что мне дали эти ваши деньги Быстрее стала разлагаться печень Но и ебаться стало куда легче Ну разве что теперь умру быстрей А что мне дали эти ваши деньги (что) Быстрее стала разлагаться печень Ну разве что теперь умру быстрей Я снова в самом дорогом отеле Я снова ставлю суку на колени Эй, меньше слов и больше дела И не говори с набитым ртом, блядина, где твои манеры Да мне похуй, что тебе там больно Ты для меня-вещица, и не более Что за проблемы у тебя, не понял Я обожаю, когда мясо с кровью А что мне дали эти ваши деньги Быстрее стала разлагаться печень Но и ебаться стало куда легче Ну разве что теперь умру быстрей (быстрей) А что мне дали эти ваши деньги Быстрее стала разлагаться печень Но и ебаться стало куда легче Ну разве что теперь умру быстрей Я не пытаюсь быть для вас примером Да, меня выгнали из универа Но за один видос, по крайней мере Поднимаю больше, чем ебучий ректорат за месяц Я помню время, в переходе брынькал Чтобы собрать себе на банку пива Ну, а теперь могу собрать на стриме Больше раза в два, чем мой учитель и его любимчик А что мне дали эти ваши деньги Быстрее стала разлагаться печень Но и ебаться стало куда легче Ну разве что теперь умру быстрей А что мне дали эти ваши деньги Быстрее стала разлагаться печень Но и ебаться стало куда легче Ну разве что теперь умру быстрей