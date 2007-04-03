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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2784278527862787
Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 14:41

Zebra

0.1% каждый день c капитализацией действительно будет 50-70% годовых. Куда еще больше?


многие при вложении 100$. Хотят 300% в день :) вместо 0.1%
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 16:04

  proftpd66 написав:
Я пробую агресивно торговать, это ошибка
Если скальпить, то можно брать 0.08%-0.1% при капитализации в год это будет 50% годовых


Скорее будет не прибыль,а вся ж.... в шрамах :lol: и околонулевой депозит

Тут советовали монету HER-специальный поощрительный токен,для потерпевших и отчпоканых биржами хомяков :mrgreen:
osafly
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 16:13

  osafly написав:
  proftpd66 написав:
Я пробую агресивно торговать, это ошибка
Если скальпить, то можно брать 0.08%-0.1% при капитализации в год это будет 50% годовых


Скорее будет не прибыль,а вся ж.... в шрамах :lol: и околонулевой депозит

Тут советовали монету HER-специальный поощрительный токен,для потерпевших и отчпоканых биржами хомяков :mrgreen:


есть справедливость в этом мире :)

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Востаннє редагувалось proftpd66 в Сер 13 жов, 2021 16:58, всього редагувалось 1 раз.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 16:55

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

proftpd66, Вы зачем этого ватного дэбила здесь запостили??? Вас просили ветку своими "слайдами" не зас...рать,так Вы помимо них,сюда еще это дурдомовское уе...ще притащили
osafly
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