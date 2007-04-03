Zebra
0.1% каждый день c капитализацией действительно будет 50-70% годовых. Куда еще больше?
многие при вложении 100$. Хотят 300% в день вместо 0.1%
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 13 жов, 2021 14:41
Zebra
0.1% каждый день c капитализацией действительно будет 50-70% годовых. Куда еще больше?
многие при вложении 100$. Хотят 300% в день вместо 0.1%
Додано: Сер 13 жов, 2021 16:04
Скорее будет не прибыль,а вся ж.... в шрамах и околонулевой депозит
Тут советовали монету HER-специальный поощрительный токен,для потерпевших и отчпоканых биржами хомяков
Додано: Сер 13 жов, 2021 16:13
есть справедливость в этом мире
Востаннє редагувалось proftpd66 в Сер 13 жов, 2021 16:58, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 13 жов, 2021 16:55
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
proftpd66, Вы зачем этого ватного дэбила здесь запостили??? Вас просили ветку своими "слайдами" не зас...рать,так Вы помимо них,сюда еще это дурдомовское уе...ще притащили
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