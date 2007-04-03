Zebra
0.1% каждый день c капитализацией действительно будет 50-70% годовых. Куда еще больше?
многие при вложении 100$. Хотят 300% в день вместо 0.1%
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 13 жов, 2021 14:41
Zebra
0.1% каждый день c капитализацией действительно будет 50-70% годовых. Куда еще больше?
многие при вложении 100$. Хотят 300% в день вместо 0.1%
Додано: Сер 13 жов, 2021 16:04
Скорее будет не прибыль,а вся ж.... в шрамах и околонулевой депозит
Тут советовали монету HER-специальный поощрительный токен,для потерпевших и отчпоканых биржами хомяков
Додано: Сер 13 жов, 2021 16:13
есть справедливость в этом мире
Востаннє редагувалось proftpd66 в Сер 13 жов, 2021 16:58, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 13 жов, 2021 16:55
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
proftpd66, Вы зачем этого ватного дэбила здесь запостили??? Вас просили ветку своими "слайдами" не зас...рать,так Вы помимо них,сюда еще это дурдомовское уе...ще притащили
Додано: Сер 13 жов, 2021 18:44
Я не божевільний торгувати всім депо. Це крок до втрати депо. Треба ставку маленьку робити, але з максимальним плечем і закривати при мінімальному прибутку. Я навіть по 5 центів долблю. Але стараюся бакс скальпанути. 20 разів по баксу і вже двадцятка на морозиво. Можна брати стабільно.
П.С. Знов якогось шортуна старпьора щимлять...
Додано: Сер 13 жов, 2021 18:58
эфир, как и ожидалось, скатывается. не удивлюсь если в следующем цикле он уже не будет топ2 вообще. про догнать биток это просто анриал
Додано: Сер 13 жов, 2021 19:20
Doge с му...ком Маском,скоро выйдут на вторую строку и станут резервной криптовалютой....
Кризис-срочно нужен кризис.Пора уже давно нажать на кнопку и спустить все это в канализацию,все эти недоразумения и все эти дрожжи брошенные в унитаз крипторынка и мозги свихнувшихся фондов и трейдеров,бесящихся с жиру...Одни НФТ чего стоят...
Додано: Сер 13 жов, 2021 19:47
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