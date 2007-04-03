Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 13 жов, 2021 14:41
Zebra
0.1% каждый день c капитализацией действительно будет 50-70% годовых. Куда еще больше?
многие при вложении 100$. Хотят 300% в день
вместо 0.1%
proftpd66
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Додано: Сер 13 жов, 2021 16:04
proftpd66 написав:
Я пробую агресивно торговать, это ошибка
Если скальпить, то можно брать 0.08%-0.1% при капитализации в год это будет 50% годовых
Скорее будет не прибыль,а вся ж.... в шрамах
и околонулевой депозит
Тут советовали монету HER-специальный поощрительный токен,для потерпевших и отчпоканых биржами хомяков
osafly
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Додано: Сер 13 жов, 2021 16:13
osafly написав: proftpd66 написав:
Я пробую агресивно торговать, это ошибка
Если скальпить, то можно брать 0.08%-0.1% при капитализации в год это будет 50% годовых
Скорее будет не прибыль,а вся ж.... в шрамах
и околонулевой депозит
Тут советовали монету HER-специальный поощрительный токен,для потерпевших и отчпоканых биржами хомяков
есть справедливость в этом мире
Востаннє редагувалось
proftpd66
в Сер 13 жов, 2021 16:58, всього редагувалось 1 раз.
proftpd66
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Додано: Сер 13 жов, 2021 16:55
proftpd66, Вы зачем этого ватного дэбила здесь запостили??? Вас просили ветку своими "слайдами" не зас...рать,так Вы помимо них,сюда еще это дурдомовское уе...ще притащили
osafly
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Додано: Сер 13 жов, 2021 18:44
proftpd66 написав:
Вы берете манипульку. А если торговать всем депозитом? манипулькой можно 0.08%-0.1% брать стабильно?
Я не божевільний торгувати всім депо. Це крок до втрати депо.
Треба ставку маленьку робити, але з максимальним плечем і закривати при мінімальному прибутку. Я навіть по 5 центів долблю. Але стараюся бакс скальпанути. 20 разів по баксу і вже двадцятка на морозиво.
Можна брати стабільно.
П.С. Знов якогось шортуна старпьора щимлять...
Козак-характерник
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Додано: Сер 13 жов, 2021 18:58
эфир, как и ожидалось, скатывается. не удивлюсь если в следующем цикле он уже не будет топ2 вообще. про догнать биток это просто анриал
DmitryK
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Додано: Сер 13 жов, 2021 19:20
DmitryK написав:
эфир, как и ожидалось, скатывается. не удивлюсь если в следующем цикле он уже не будет топ2 вообще. про догнать биток это просто анриал
Doge с му...ком Маском,скоро выйдут на вторую строку и станут резервной криптовалютой....
Кризис-срочно нужен кризис.Пора уже давно нажать на кнопку и спустить все это в канализацию,все эти недоразумения и все эти дрожжи брошенные в унитаз крипторынка и мозги свихнувшихся фондов и трейдеров,бесящихся с жиру...Одни НФТ чего стоят...
osafly
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Додано: Сер 13 жов, 2021 19:47
DmitryK написав:
эфир, как и ожидалось, скатывается. не удивлюсь если в следующем цикле он уже не будет топ2 вообще. про догнать биток это просто анриал
моя биржа отключила ввод вывод эфира, из-за сбоя в сети (2-3 недели назд). У них был сбой. Сейчас пампат Солянку. Памипли по крайне мере
proftpd66
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Додано: Сер 13 жов, 2021 20:44
Быстро отросли.Похоже перехай не за горами
2001
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Додано: Сер 13 жов, 2021 21:00
пока что спускают тех кто ждал по 26..потом по 38...теперь по 50...
перехай вопрос считаных дней
DmitryK
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