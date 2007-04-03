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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2785278627872788
Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 21:30

Аналитика и прогноз форекс на 14 - 15 октября 2021

БИТКОИН
https://www.youtube.com/watch?v=LO6dB6eOG_8&t=1358s
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 21:32

  2001 написав:Быстро отросли.Похоже перехай не за горами


57500 не может пробить и удержатся, сейчас откатываться
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 21:50

А что скажет зебра?

я поставил шорт от 57850 которого еще не пробили. Мне кажется может свечка будет чтобы шортунов прибить


и лонг думаю 54750


Банду геть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 22:15

Деруть дупи шортунам старпьора... :mrgreen: Без вазеліна... :|
Козак-характерник
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Модератори: Ірина_, Модератор

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